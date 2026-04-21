Mensaje de Fredy Pérez a los 'haters' de Comunicaciones

El guardameta Fredy Pérez fue una de las piezas determinantes para que Comunicaciones FC lograra asegurar su permanencia en la Liga Nacional, culminando una temporada que fue claramente de menos a más para el arquero crema. Tras el alivio de evitar el descenso a falta de una jornada para el cierre del Clausura 2026, Pérez atendió a los medios con un mensaje cargado de sinceridad, autocrítica y fortaleza mental. "Todos sabíamos lo que nos estábamos jugando. Tratamos de hacer las cosas de la mejor manera y nunca dejamos de luchar. Así es el fútbol: logramos salvarnos faltando una jornada, lo cual es muy importante para nosotros", expresó.
El portero también destacó el impacto personal que ha tenido este proceso, no solo desde lo deportivo, sino también en el ámbito emocional. "En lo personal, con la gente, son momentos propios de este deporte. Además, como mencioné antes, el psicólogo me ha ayudado mucho; no me da vergüenza decir que tengo pláticas con él, porque eso me ha hecho madurar y ser más fuerte", afirmó, evidenciando la importancia del trabajo psicológico en momentos de alta presión competitiva.
Fredy Pérez habla sobre las dificultades de pelear por la salvación
Sobre el desarrollo del partido frente a Deportivo Guastatoya, Pérez analizó las dificultades que enfrentaron ante un rival que apostó por un planteamiento conservador. "Sabíamos que el rival iba a venir a rescatar un punto, que era lo que buscaban. Se volvió complicado enfrentar a un equipo así, sumado a la necesidad que nosotros teníamos de sumar de a tres. Eso muchas veces te lleva al desespero, algo que se percibe desde la parte de atrás, donde uno está parado. Sin embargo, mantener la calma y el orden era clave, y confiábamos en que en cualquier momento podíamos lograrlo", explicó.
El guardameta no ocultó lo complejo que ha sido lidiar con la presión de pelear por la permanencia en un club de la magnitud de Comunicaciones. "En lo psicológico es duro, muy duro. Sabemos que Comunicaciones es el club más grande de Guatemala, así lo creemos como grupo y consideramos que es una realidad. Por eso, trabajar en lo anímico y en lo mental es la base para salir adelante. Esta experiencia marca mi carrera y es algo que no quisiera volver a vivir, porque implica una presión constante, partido tras partido", señaló. Asimismo, se refirió a las críticas recibidas: "Las redes sociales atacaban constantemente a Comunicaciones. No he revisado mi celular recientemente, así que no sé si aún se habla del descenso o si se sigue dudando de que nos iba a alcanzar. Pero nosotros, como jugadores, cumplimos, y con eso me quedo, con el grupo de trabajo que formamos".
Con la permanencia asegurada, Pérez ya proyecta un nuevo objetivo para el equipo albo. "Como ya lo había comentado, para ser campeón hay que ganarle a cualquier rival, sin importar cuál sea. Ahora, sin la presión del descenso, todo será diferente; se verá a un Comunicaciones distinto. Nos quitamos ese peso de encima y afrontaremos los próximos partidos con mayor tranquilidad, buscando alcanzar la ansiada 33". También resaltó la confianza del cuerpo técnico y el respaldo recibido: "Desde la llegada del entrenador, todo fue claro. Desde el primer día habló con los cuatro arqueros —Arnold, Chema, Jorge y yo— y nos dijo que jugaría el que mejor estuviera. Hoy me toca a mí, así lo siento. Nadie me ha asegurado nada, pero confío en mi trabajo y en poder cerrar un buen torneo. El técnico siempre habló bien de mí en las conferencias, y eso se le agradece, como también se le responde en la cancha".
Finalmente, el arquero tuvo palabras de agradecimiento hacia la afición crema, cuyo apoyo fue clave en los momentos más difíciles. "El objetivo está claro: ir en busca del título 33. Por último, agradecer a la afición, que nunca nos dejó solos. El estadio estuvo casi lleno, y ese apoyo nos motiva. De nuestra parte, pueden esperar entrega total: cada partido y cada pelota se jugarán al máximo. Solo nos queda pedirles que nos sigan apoyando". Comunicaciones cerrará la fase regular del Clausura 2026 el próximo domingo a las 15:00 horas visitando a Deportivo Malacateco, en un duelo donde su rival también se jugará la permanencia.