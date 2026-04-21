 Muere Ricardo de Pascual, actor de El Chavo del 8, a los 85
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Muere a los 85 años Ricardo de Pascual, actor y comediante de El Chavo del 8

La muerte de Ricardo de Pascual fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores de México y fue confirmada por su hijo.

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Ricardo de Pascual, Instagram
Ricardo de Pascual / FOTO: Instagram

Ricardo de Pascual, actor y comediante recordado por su participación en la icónica serie "El Chavo del 8", falleció a los 85 años. 

En la madrugada del martes 21 de abril, la noticia de su muerte sacudió al mundo del entretenimiento en México y a cientos de seguidores en toda Latinoamérica.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó el deceso de Ricardo de Pascual mediante un comunicado publicado en redes sociales. 

"La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual @ricardodepascual . Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD.", se lee en la publicación.  

El mensaje expresó el pesar de la industria y de quienes compartieron escenario o pantalla con el reconocido primer actor, marcando el inicio del luto en la familia artística mexicana.

Ricardo de Pascual desarrolló una sólida trayectoria dentro de la televisión mexicana, consolidándose como uno de los rostros más entrañables para varias generaciones. 

Es recordado por su participación en entrañables programas de comedia como 'Chespirito', 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado'. Así como también 'Anabel', 'Vecinos', 'Una familia de Diez', entre otros.

Ricardo de Pascual, actor de “El Chavo del 8” fue desahuciado y se casó con una monja

Ricardo de Pascual, recordado por su participación en en múltiples telenovelas de Televisa, detalles de su vida privada, su salud como ha sido su relación con su esposa, una mujer que antes era monja.

Algunas de las exitosas telenovelas en las que participó son: 'Senda de gloria', 'El manantial', 'Camaleones' y 'Sueños y caramelos', las cuáles puedes ver en ViX.

Su participación en "El Chavo del 8", una de las producciones más emblemáticas del continente, le otorgó un lugar especial en la memoria colectiva. El elenco de la serie, como tantos fanáticos, expresaron tristeza ante la partida de quien aportó su talento y carisma inesquecibles.

Salud

En octubre de 2025 el histrión reveló en entrevista con la periodista Matilde Obregón que padecía EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), la cual mermó su salud en los últimos años. Incluso, apareció en la entrevista usando un tanque de oxígeno.

"Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio (...) después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias".

En la entrevista también mencionó que ya tenía problemas en la columna vertebral, corazón y riñones, sin embargo, no estaba en sus planes retirarse de la actuación.

"Yo no me veo fuera del trabajo, a mí el trabajo me da vida, siento que es un mal necesario. No pienso retirarme mientras pueda moverme; cuando ya no pueda, me retiraría. No quiero dar lástimas".

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