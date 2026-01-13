Edgar Vivar: Rumores de muerte del actor de El Chavo del 8

En cuestión de horas, el nombre de Édgar Vivar se convirtió en tendencia en redes sociales por una razón alarmante: diversos usuarios comenzaron a difundir la falsa versión de que el actor había fallecido.
La noticia, completamente infundada, provocó confusión, mensajes de despedida y preocupación entre seguidores dentro y fuera de México, hasta que el propio intérprete decidió salir a desmentirla con su característico humor.
Lejos de cualquier tragedia, el actor reapareció públicamente para tranquilizar a sus admiradores y pedir que este tipo de información no vuelva a viralizarse. Durante una entrevista en televisión mexicana, Édgar Vivar fue claro y directo al referirse a los rumores que circularon con rapidez: aseguró que se encuentra bien de salud, activo profesionalmente y sin intención alguna de "irse a ningún lado".
"No, no me he muerto todavía, no tengo planes de hacerlo y espero que no venga una contraorden de allá arriba", expresó entre risas, una frase que rápidamente se replicó como respuesta oficial ante el falso reporte que lo daba por fallecido.
Un rumor que cruzó fronteras
El actor explicó que, aunque él tomó la situación con serenidad, el impacto fue distinto para su entorno cercano. Familiares, amigos y colegas, incluso residentes en otros países, se comunicaron alarmados tras leer publicaciones que aseguraban su muerte sin citar fuentes confiables ni comunicados oficiales.
Édgar Vivar lamentó que este tipo de noticias falsas se propaguen con tanta facilidad y velocidad, sobre todo cuando se trata de figuras públicas de larga trayectoria. Señaló que este fenómeno no solo genera desinformación, sino que también provoca angustia innecesaria en quienes aprecian a la persona involucrada.
"Desgraciadamente, las malas noticias corren más rápido que las buenas", comentó, al tiempo que pidió mayor responsabilidad a los usuarios al momento de compartir contenidos sensibles.
Buen estado de salud y planes laborales
Ante la ola de especulaciones, uno de los temas que más inquietó al público fue el estado de salud del actor, quien actualmente tiene 77 años. Él mismo se encargó de despejar cualquier duda y aseguró sentirse agradecido y con ánimo de seguir trabajando mientras le sea posible.
Afirmó que continúa recibiendo propuestas dentro del medio artístico y que no contempla un retiro cercano. Por el contrario, dijo sentirse motivado y con energía para seguir participando en proyectos de televisión, cine y teatro.
Actualmente, Édgar Vivar forma parte del elenco de la comedia Vecinos, donde interpreta al personaje de Hipólito Menchaca, papel que le ha permitido mantenerse vigente y cercano a nuevas generaciones.
¿Quién es Édgar Vivar?
Más allá del episodio viral, Édgar Vivar es una de las figuras más queridas y reconocidas de la televisión latinoamericana. Nació el 28 de diciembre de 1948 en la Ciudad de México y, antes de dedicarse por completo a la actuación, estudió Medicina y llegó a ejercer como obstetra, una faceta poco conocida de su vida.
Su salto definitivo a la fama ocurrió al integrarse al elenco de El Chavo del 8, creación de Roberto Gómez Bolaños, donde dio vida a personajes inolvidables como el Señor Barriga y Ñoño. Gracias a esos papeles, su imagen quedó grabada en la memoria colectiva de millones de espectadores en América Latina y otras partes del mundo.
Con más de cinco décadas de carrera, Vivar ha construido un legado que va más allá de la comedia televisiva. Ha participado en teatro, cine y doblaje, prestando su voz a exitosas producciones animadas y formando parte de películas mexicanas como internacionales.
Mira también:
@emisorasunidas897
Disney presentó el elenco para la nueva versión de Enredados. . . #Disney #Enredados #LiveActionDisney #Elenco♬ sonido original - Emisoras Unidas