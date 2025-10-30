 Actor de 'El Chavo del 8' desahuciado y casado con monja
Ricardo de Pascual, actor de "El Chavo del 8" fue desahuciado y se casó con una monja

Ricardo de Pascual, recordado por su participación en en múltiples telenovelas de Televisa, detalles de su vida privada, su salud como ha sido su relación con su esposa, una mujer que antes era monja.

Ricardo de Pascual, Instagram
Ricardo de Pascual / FOTO: Instagram

Ricardo de Pascual es uno de los actores mexicanos de más reconocimiento y trayectoria, tanto en el cine, en la televisión, como en el teatro.

Trabajó en "El chavo del 8" donde le dio vida al Señor Calvillo y al mesero. Además, Ricardo de Pascual fue parte de "Odisea burbujas" y de varias telenovelas

Recientemente, el actor compartió recientemente uno de los episodios más desafiantes de su vida personal. Durante una entrevista brindada a Matilde Obregón, padece una enfermedad mortal.

Esta revelación causó sorpresa entre los seguidores de su gran carrera profesional, ya que apareció con oxígeno en la entrevista.

Ricardo de Pascual contó que debe estar con oxígeno las 24 horas del día. Es más, detalló que acaba de terminar de grabar una serie en la que ensayaba con el oxígeno y cuando iba a grabar se lo quitaba, pero que enseguida se lo volvía a poner.

Fue diagnosticado con una grave dolencia, la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), padecimiento que puso en riesgo su existencia y que lo llevó a ser desahuciado por un médico.

Actualmente, el intérprete enfrenta no solo el EPOC sino también problemas en sus riñones, corazón y columna vertebral.

Ricardo Pascual admitió que la enfermedad pulmonar es consecuencia directa de haber fumado tabaco intensamente, llegando a consumir hasta tres cajetillas diarias durante veinte años en su juventud, a pesar de llevar 45 años sin fumar.

Su pareja, su apoyo

Ricardo de Pascual confesó que su estado de salud se agravó después de padecer Covid-19. De cara a esta situación, decidió contraer matrimonio por Iglesia con su pareja Martha, quien es unos años más joven que él.

Actualmente, él tiene 85 años y ella 53. Antes de conocer a Ricardo de Pascual, Martha era monja y era fan número uno del actor.

Pero por problemas de salud, ella decidió salir de la congregación y pasaron 9 años hasta que conoció a Ricardo de Pascual.

Ella lo agregó a sus redes sociales y ahí empezó a formarse una amistad que poco a poco se fue transformando en amor. Posteriormente, y durante la pandemia, Ricardo de Pascual decidió dar el sí por iglesia y detalló que se casó con Martha vía Zoom.

Hoy, Ricardo de Pascual continúa luchando contra su enfermedad con el apoyo de su esposa, agradecido por seguir con vida y por poder seguir trabajando, aunque sea con ayuda de oxígeno.

