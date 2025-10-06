 Bad Bunny Imita a Personaje de El Chavo del 8 y Sorprende
Bad Bunny sorprende al imitar a famoso personaje de El Chavo del 8

El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a conquistar a la audiencia, esta vez no con su música sino con su faceta humorística.

Bad Bunny, Redes sociales
Bad Bunny / FOTO: Redes sociales

Durante su participación en el famoso programa "Saturday Night Live" (SNL) en Estados Unidos, Bad Bunny sorprendió al aparecer caracterizado como Kiko, el icónico personaje interpretado por Carlos Villagrán en la serie mexicana El Chavo del 8.

El sketch, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, recreó una escena clásica de la vecindad del Chavo con una producción impecable. En el segmento, Bad Bunny interpretó a Kiko con una sorprendente precisión en los gestos y la voz, mientras que otros actores dieron vida a Don Ramón, Doña Florinda, La Chilindrina y el Profesor Jirafales.

El público del estudio estalló en risas y aplausos al ver al reguetonero puertorriqueño encarnar a uno de los personajes más queridos del humor latinoamericano.

Una interpretación que hizo reír al mundo

El video del sketch se viralizó en cuestión de minutos, acumulando millones de reproducciones en plataformas como X (antes Twitter), TikTok e Instagram. Muchos usuarios destacaron el respeto con el que Bad Bunny interpretó a Kiko, logrando mantener el tono humorístico sin caricaturizar la cultura latina.

Foto embed
Bad Bunny - Redes sociales

"Nunca imaginé ver a Bad Bunny como Kiko, ¡pero lo hizo genial!", escribió un usuario. "Bad Bunny tiene talento para todo, hasta para hacernos reír. Se nota que creció viendo El Chavo del 8", comentó otro.

Algunos internautas también elogiaron la decisión de SNL de rendir homenaje a una serie que marcó generaciones en América Latina, y destacaron cómo Bad Bunny se ha convertido en un puente entre la cultura latina y el entretenimiento estadounidense.

Un artista que no deja de sorprender

Esta no es la primera vez que el intérprete de "Tití Me Preguntó" demuestra su versatilidad. Además de su carrera musical, Bad Bunny ha incursionado en el cine, la lucha libre y la moda. Su carisma y autenticidad lo han convertido en una figura global que trasciende los límites del género urbano.

La aparición del artista en SNL llega en un momento clave de su carrera, ya que recientemente se confirmó que Bad Bunny será el encargado del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, uno de los eventos más esperados en el mundo del entretenimiento. Su presentación, que se llevará a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, promete ser una de las más explosivas de los últimos años.

