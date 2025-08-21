Carlos Villagrán será invitado estelar Comic-Con Guatemala

La Comic-Con Guatemala regresa este 2025 con su undécima edición y un invitado de lujo: el reconocido actor mexicano Carlos Villagrán, recordado por generaciones por su papel de "Kiko" en la icónica serie El Chavo del 8.
La Comic-Con Guatemala es el evento más importante del país dedicado a la cultura geek, el cine, las series, los cómics, los videojuegos y la animación. Durante dos días, los fanáticos podrán disfrutar de conferencias, firmas de autógrafos, stands exclusivos, concursos de cosplay y encuentros con artistas nacionales e internacionales.
La edición 2025 se celebrará el sábado 4 y domingo 5 de octubre en el Parque de la Industria, específicamente en el Salón 8, Área B-9 y Salón 9, con actividades para toda la familia.
Carlos Villagrán, una leyenda viva
Entre las grandes sorpresas de esta edición destaca la presencia de Carlos Villagrán, actor mexicano de 81 años que alcanzó fama internacional gracias a su entrañable personaje de "Kiko" en El Chavo del 8, producción creada por Roberto Gómez Bolaños.
Villagrán es considerado uno de los actores más queridos de Latinoamérica, con una trayectoria que incluye televisión, cine y presentaciones en vivo. Su interpretación de "Kiko" lo convirtió en un referente del humor blanco y en parte de la memoria colectiva de varias generaciones.
En la Comic-Con Guatemala 2025, Villagrán convivirá con sus seguidores, ofrecerá firmas de autógrafos, fotografías y participará en actividades especiales organizadas por la convención.
La importancia de la Comic-Con Guatemala
Desde su primera edición en 2014, la Comic-Con Guatemala se ha consolidado como un espacio que conecta a miles de fanáticos con sus ídolos, además de impulsar el talento nacional en ilustración, cosplay y entretenimiento. Este 2025, el evento celebra su undécima edición reafirmando su compromiso de traer invitados internacionales de gran relevancia.
La presencia de Carlos Villagrán en la Comic-Con Guatemala 2025 promete ser uno de los momentos más emotivos del evento, no solo por la oportunidad de conocer a una leyenda de la televisión latinoamericana, sino también porque representa la unión entre la nostalgia y la pasión actual por la cultura pop.
Además las Comic-Con anunció que hoy a las 20 horas dará a conocer a otro invitado.
