 Carlos Villagrán será invitado estelar Comic-Con Guatemala
Farándula

¡Confirmado! Carlos Villagrán es invitado estelar de la Comic-Con Guatemala 2025

La Comic-Con Guatemala 2025 festejará su undécima edición con muchos invitados, entre ellos está Carlos Villagrán y hoy se dará a conocer más. Conoce los detalles.

Compartir:
Carlos Villagrán, Redes sociales
Carlos Villagrán / FOTO: Redes sociales

La Comic-Con Guatemala regresa este 2025 con su undécima edición y un invitado de lujo: el reconocido actor mexicano Carlos Villagrán, recordado por generaciones por su papel de "Kiko" en la icónica serie El Chavo del 8.

Más detalles

La Comic-Con Guatemala es el evento más importante del país dedicado a la cultura geek, el cine, las series, los cómics, los videojuegos y la animación. Durante dos días, los fanáticos podrán disfrutar de conferencias, firmas de autógrafos, stands exclusivos, concursos de cosplay y encuentros con artistas nacionales e internacionales.

La edición 2025 se celebrará el sábado 4 y domingo 5 de octubre en el Parque de la Industria, específicamente en el Salón 8, Área B-9 y Salón 9, con actividades para toda la familia.

Carlos Villagrán, una leyenda viva

Entre las grandes sorpresas de esta edición destaca la presencia de Carlos Villagrán, actor mexicano de 81 años que alcanzó fama internacional gracias a su entrañable personaje de "Kiko" en El Chavo del 8, producción creada por Roberto Gómez Bolaños.

Villagrán es considerado uno de los actores más queridos de Latinoamérica, con una trayectoria que incluye televisión, cine y presentaciones en vivo. Su interpretación de "Kiko" lo convirtió en un referente del humor blanco y en parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

En la Comic-Con Guatemala 2025, Villagrán convivirá con sus seguidores, ofrecerá firmas de autógrafos, fotografías y participará en actividades especiales organizadas por la convención.

La importancia de la Comic-Con Guatemala

Desde su primera edición en 2014, la Comic-Con Guatemala se ha consolidado como un espacio que conecta a miles de fanáticos con sus ídolos, además de impulsar el talento nacional en ilustración, cosplay y entretenimiento. Este 2025, el evento celebra su undécima edición reafirmando su compromiso de traer invitados internacionales de gran relevancia.

La presencia de Carlos Villagrán en la Comic-Con Guatemala 2025 promete ser uno de los momentos más emotivos del evento, no solo por la oportunidad de conocer a una leyenda de la televisión latinoamericana, sino también porque representa la unión entre la nostalgia y la pasión actual por la cultura pop.

Además las Comic-Con anunció que hoy a las 20 horas dará a conocer a otro invitado. 

Mira también:

@emisorasunidas897

Insólito accidente en la Antigua Guatemala. . . #Guatemala #Antigua #seguridadvial

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Tragedia en Baja Verapaz: Esposos mueren tras ser arrastrados por correntadat
Nacionales

Tragedia en Baja Verapaz: Esposos mueren tras ser arrastrados por correntada

12:02 PM, Ago 21
Guatemala conoce rivales para Clasificatoria Concacaf W 2025-2026t
Deportes

Guatemala conoce rivales para Clasificatoria Concacaf W 2025-2026

01:33 PM, Ago 21
Ligan a proceso a implicadas en asesinato de hombre en Mixcot
Nacionales

Ligan a proceso a implicadas en asesinato de hombre en Mixco

11:07 AM, Ago 21
A sus 21 años, Millie Bobby Brown se convierte en mamát
Farándula

A sus 21 años, Millie Bobby Brown se convierte en mamá

11:28 AM, Ago 21

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Liga NacionalFutbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaSeguridadDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos