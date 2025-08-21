Katy Perry se electrocuta en concierto: Impactante video

La gira The Lifetimes Tour de Katy Perry vivió un tenso momento el pasado fin de semana durante un concierto en Carolina del Norte.
La cantante fue víctima de una descarga eléctrica mientras su espectáculo alcanzaba uno de los momentos más espectaculares del show, pero continuó cantando como si nada hubiera pasado.
En el momento del percance, Katy Perry se encontraba siendo elevada sobre el público en una estructura metálica retrofuturista iluminada con luces LED.
Según el video difundido en redes, su cuerpo se estremeció de manera abrupta, lo que parece haber sido una descarga eléctrica, justo al conectarse al sistema. A pesar de ello, mantuvo la serenidad y siguió con su espectáculo sin interrumpir la música.
Este no es el primer accidente técnico al que se ha enfrentado Perry. En julio, durante una presentación en San Francisco, la plataforma con forma de mariposa que la elevaba sobre el público falló, provocando que la cantante perdiera el equilibrio temporalmente, aunque logró mantenerse en pie y continuar su presentación.
En otra ocasión, en Australia, una esfera metálica suspendida se inclinó peligrosamente, lo que obligó a la artista a aferrarse con fuerza hasta que el equipo pudo asegurarla.
Reacciones de fans y equipo técnico
Ante el vídeo viralizado, el equipo de Katy Perry emitió un comunicado tras el incidente, asegurando que la artista se encuentra en buen estado y confirmó que los shows de la gira continuarán según lo previsto.
Fans mostraron preocupación y admiración por cómo Perry manejó el susto, mientras que otros bromearon sobre su profesionalismo: "Nivel de compromiso: me electrocuto, pero sigo cantando".
A pesar de estos sustos en escenario, no se ha cancelado ninguna fecha. The Lifetimes Tour comenzó el 23 de abril en Ciudad de México y continuará hasta diciembre en Abu Dhabi, manteniendo complejas coreografías y efectos visuales como marca distintiva.