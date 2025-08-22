Aleks Syntek enfrenta nuevas acusaciones por menores

Raúl Alejandro Escajadillo Peña, conocido profesionalmente como Aleks Syntek, es un cantautor y productor mexicano nacido en Mérida, Yucatán, en 1969.
Con una carrera que se remonta a los años ochenta, ha sido galardonado con múltiples reconocimientos, como nominaciones al Grammy Latino, premios Billboard Latino y un Ariel por su trabajo musical en cine.
Ha compartido escenario con destacadas figuras del espectáculo y fungido como coach en La Voz México y La Voz Kids Colombia.
La polémica
En 2018, un joven británico de 17 años, identificado como Lemon Brick, mostró en redes sociales capturas de una conversación sostenida por mensaje directo con la cuenta oficial de Syntek.
En dichos textos, el cantante aparentemente elogia al joven con expresiones como "me gustan los chicos lindos como tú" y "sexy".
Ante la polémica, Syntek negó cualquier intención indebida, calificó los mensajes como tomados fuera de contexto y ofreció disculpas por haber sostenido una charla con un desconocido. El incidente se convirtió en uno de los capítulos más difíciles de su carrera.
La nueva acusación
La controversia resurgió en agosto de 2024, cuando Elliot Leguizamo, actor de doblaje que ha prestado su voz a diversos proyectos animados, contó que él también recibió un mensaje de Syntek cuando era menor de edad. Según relató, la situación ocurrió en 2010, cuando tenía 17 años.
El joven compartió en su cuenta de X (antes Twitter) la captura de lo que asegura fue un mensaje directo del cantante.
En la imagen que publicó se aprecia un breve texto en el que Aleks Syntek le enviaba "besos". Aunque el mensaje puede parecer ambiguo, Leguizamo interpretó la situación como incómoda y con el paso del tiempo expresó su descontento:
"Cada cierto tiempo recuerdo que Aleks Syntek me mandó un DM muy extraño cuando yo tenía 17, y lamento haber perdido la oportunidad de mentarle su madre", agregó.
La aparición de este nuevo mensaje reactivó fuertes críticas en redes sociales, especialmente debido a su rol públicamente visible como jurado en formatos infantiles como La Voz Kids.
El incidente de 2018 continúa siendo recordado y cuestionado, pues la elección de Syntek para estos espacios genera preocupación e inconformidad entre parte del público. Aunque el cantante ya había enfrentado ese episodio, este nuevo señalamiento arroja dudas sobre los límites en su interacción con menores.
Hasta el momento, el cantante no ha respondido públicamente a la declaración de Leguizamo. Su postura frente a estas acusaciones ha sido consistente desde el caso de 2018.
En una entrevista con Yordi Rosado en 2021, Syntek defendió su conducta: "Yo negué y niego categóricamente haber hecho cualquier cosa negativa. De veras, véanme a los ojos: no soy una persona que quiera hacerle daño a nadie, ni soy una persona peligrosa ni mucho menos".
