 Alicia Machado revela ser inspiración de Ricardo Arjona
Farándula

Alicia Machado confiesa ser la inspiración de "El Problema" de Ricardo Arjona

Uno de los mayores éxitos de Ricardo Arjona, habría nacido de su intenso y complicado romance con la reina de belleza.

Alicia Machado, Alicia Machado
Alicia Machado / FOTO: Alicia Machado

La relación entre Ricardo Arjona y Alicia Machado sigue generando titulares años después de haber concluido.  La ex Miss Universo reveló que una de las canciones más icónicas del cantautor guatemalteco, "El Problema", estaría inspirada en el intenso romance que ambos vivieron.

Alicia Machado confesó que conoció a Arjona cuando ella tenía apenas 19 años y él ya era un artista consolidado.  Según relató, la relación estuvo marcada por la intensidad y los altibajos, un contexto que encaja perfectamente con la letra de "El Problema", lanzada en 2002 dentro del álbum Santo Pecado.

La canción, considerada una de las más exitosas de la carrera de Arjona, retrata un amor apasionado pero lleno de obstáculos.  Con frases como "El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte", el tema transmite la imposibilidad de cerrar un capítulo sentimental pese a los conflictos.

En una charla reciente, la modelo venezolana insinuó que fue la musa detrás de este tema. Aunque no mencionó directamente el título, sus declaraciones apuntan claramente a "El Problema", dado que reconoció haber vivido un vínculo marcado por la atracción, la dependencia y la imposibilidad de concretar una relación estable.

Más de la relación de Alicia Machado y Arjona

Machado explicó que, a pesar de que Arjona estaba casado, la relación se prolongó durante varios años y le impidió mantener otros vínculos serios.  Sus palabras coinciden con el espíritu de la canción, que habla de un amor que, aun siendo fuente de alegría, se convierte en un obstáculo difícil de superar.

Desde su lanzamiento, "El Problema" se convirtió en uno de los himnos románticos más recordados de Ricardo Arjona.

El tema alcanzó gran popularidad en América Latina y España, consolidándose como una de esas canciones que marcan generaciones y se convierten en banda sonora de historias de amor complicadas. El misterio sobre a quién estaba dedicada la canción siempre ha estado presente, pero con las recientes declaraciones de Alicia Machado, muchos fans han reforzado la teoría de que ella fue la verdadera protagonista de la balada.

