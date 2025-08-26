Taylor Swift y Travis Kelce: ¡Compromiso Confirmado!

Este martes 26 de agosto, Taylor Swift anunció oficialmente su compromiso con el jugador de la NFL, Travis Kelce.
A través de una sorpresiva publicación en Instagram, acompañada de un conjunto de fotografías románticas que incluyeron el momento del pedido y un anillo deslumbrante, la cantante reveló la noticia.
"Your English teacher and your gym teacher are getting married" ("Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar")", escribió la estrella.
Lo que comenzó como un coqueteo tímido en 2023 se ha consolidado en una relación que trasciende el espectáculo: una historia de amor contemporánea, pública y celebrada, que ahora da paso a un compromiso real.
El posteo que hicieron en Instagram incluyó imágenes de la propuesta de casamiento. Se pudo ver a Kelce de rodillas en un jardín repleto de flores blancas, rojas y rosas.
Sus expresiones de amor y felicidad lo dijeron todo. Posaron abrazados, con amplias sonrisas, y mostraron la lujosa joya que ahora Taylor Swift lleva en el dedo anular de la mano izquierda: una banda dorada con un imponente diamante en el centro.
Un recorrido por su historia
Todo comenzó el verano de 2023, cuando Travis intenta entregarle una pulsera con su número durante un concierto del Eras Tour.
A partir de ahí, empezó una relación que se hizo pública en septiembre, cuando Taylor Swift asistió a un partido de los Kansas City Chiefs acompañada de la familia de Kelce
Taylor Swift empezó a asistir regularmente a los partidos de Kelce, incluyendo momentos clave como la final de la AFC 2024 o el Super Bowl, resaltando tanto su apoyo personal por el deportista como su creciente presencia mediática.
La pareja ha sido vista conjuntamente en eventos de alto perfil como Coachella, shows de Swift y premiaciones, consolidando su estatus como una de las parejas más visibles y queridas del mundo del espectáculo.
El romance entre la superestrella pop Taylor Swift y el ícono del deporte se ha convertido en uno de los fenómenos mediáticos más comentados. Han sido apodados por la prensa como la "superpareja" o incluso la "pareja real de Estados Unidos", un símbolo de afinidad pública casi universal.