Esposa de Bruce Willis revela separación por su enfermedad

Bruce Willis atraviesa una de las etapas más difíciles de su vida tras el avance de la enfermedad demencia frontotemporal que padece.
Según reveló su esposa, Emma Heming Willis, en una entrevista con ABC News, la familia tomó la difícil decisión de trasladarlo a una segunda residencia cercana al hogar principal, donde recibe cuidados 24 horas de un equipo especializado.
Emma aseguró que él no querría que sus hijas lo vieran en su estado. Ella explicó en el especial televisivo que priorizó las necesidades de sus hijas al elegir un entorno más adaptado para ellas, en lugar de centrarse únicamente en las necesidades del actor.
"Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora, pero sabía que, ante todo, Bruce querría eso para nuestras hijas", afirmó la esposa del actor en la conversación con la periodista Diane Sawyer.
La segunda residencia, cuya ubicación exacta no se ha hecho pública, permite que Bruce Willis reciba atención permanente, mientras la familia mantiene una rutina de visitas y encuentros.
"Bruce sigue siendo muy móvil. Bruce está muy bien de salud en general, es sólo su cerebro el que le está fallando. El idioma está cambiando y hemos aprendido a adaptarnos. Tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente", dijo.
Más detalles
En 2022, Bruce Willis anunció que se retiraba temporalmente de la actuación luego de haber sido erróneamente diagnosticado con afasia; sin embargo, en febrero del año pasado, la familia de Bruce Willis informó que lo que realmente tenía era demencia frontotemporal.
En un comunicado en Instagram, los familiares del intérprete de 68 años dijeron que era un "alivio tener finalmente un diagnóstico claro". Expresaron su "más profunda gratitud por la increíble efusión de amor".
Heming Willis admitió que el momento del diagnóstico fue devastador y que, en un principio, ni ella ni Bruce Willis lograron comprender plenamente el alcance de la enfermedad.
El acompañamiento familiar ha sido constante durante este proceso. Además de Mabel y Evelyn, Willis es padre de Rumer, Scout y Tallulah, fruto de su matrimonio anterior con la actriz Demi Moore. Tanto Moore como las hijas mayores han mostrado su apoyo público en diversas ocasiones.
De acuerdo con la Clínica Mayo de Estados Unidos, la demencia frontotemporal es un término genérico que engloba un grupo de trastornos cerebrales que afectan a los lóbulos frontal y temporal del cerebro.