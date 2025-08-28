Hija de Daddy Yankee muestra su impresionante figura

La hija menor de Daddy Yankee y su ex Mireddys González está enfocada en mejorar su vida creando una rutina sana que promuevan la salud y plenitud.
Jesaaelys Ayala compartió en sus historias los cambios que ha experimentado su cuerpo en poco tiempo.
La joven influencer de 29 años publicó una fotografía desde el gimnasio en la que dejó ver cómo el dejar de consumir azúcar la ha ayudado no solo en su pérdida de peso, sino también en cómo se siente consigo misma y en reducir la inflamación corporal.
"Un mes sin azúcar, estoy muy orgullosa de este logro, aunque aún me faltan dos meses, siempre poniéndolo en oración para que Dios me siga ayudando a poner de mi parte para lograr llegar a la meta, crear hábitos saludables para mi salud física y mental", dijo en la publicación dejando claro que este proceso apenas comienza.
En la imagen, la hija de Daddy Yankee está modelando un look deportivo perfecto para estar cómoda mientras hace ejercicios de entrenamiento con su coach y además, llevaba el cabello suelto peinado con sus rizos naturales.
Unos minutos más tarde, compartió un selfie para mostrar cómo lucían inflamados su cara, los brazos y el área del abdomen, antes de su decisión de tener una alimentación más balanceada.
Conflicto con su papá
La disputa legal entre Daddy Yankee y Mireddys González mermó la interacción que el cantante tenía con su hija menor. Incluso, a principios de enero él mismo admitió que su relación estaba "lacerada".
Según reportes del show puertorriqueño ‘Lo Sé Todo’, Daddy Yankee e habría tomado acciones en contra de su hija luego de que ella evidenciara su apoyo hacia Mireddys González en una corte de Puerto Rico en enero pasado.
"Aparente y alegadamente, como parte de ese apoyo de Jesaaelys a su madre (...) nos hemos enterado que, supuestamente, Daddy Yankee ha botado a su propia hija de la oficina de trabajo", declaró el presentador Fernan Vélez.
"La oficina que siempre mostraba Jesaaelys en sus redes sociales, donde ella trabajaba diferentes cosas, ella ya no puede entrar ahí. Le pusieron la llave y le trancaron la puerta según nuestra fuente", añadió el conductor, mostrando supuestos documentos oficiales que probarían que Ramón Luis Ayala, nombre real del intérprete de 'Gasolina', sería el dueño de la oficina.