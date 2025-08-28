 Hija de Daddy Yankee muestra su impresionante figura
Farándula

Hija de Daddy Yankee presume su nuevo cuerpazo

La joven Jesaaelys Ayala dejó a todos con la boca abierta al revelar su impresionante cambio físico tras un mes sin consumir azúcar.

Compartir:
Daddy Yankee, Instagram
Daddy Yankee / FOTO: Instagram

La hija menor de Daddy Yankee y su ex Mireddys González está enfocada en mejorar su vida creando una rutina sana que promuevan la salud y plenitud.

Jesaaelys Ayala compartió en sus historias los cambios que ha experimentado su cuerpo en poco tiempo.

La joven influencer de 29 años publicó una fotografía desde el gimnasio en la que dejó ver cómo el dejar de consumir azúcar la ha ayudado no solo en su pérdida de peso, sino también en cómo se siente consigo misma y en reducir la inflamación corporal.

"Un mes sin azúcar, estoy muy orgullosa de este logro, aunque aún me faltan dos meses, siempre poniéndolo en oración para que Dios me siga ayudando a poner de mi parte para lograr llegar a la meta, crear hábitos saludables para mi salud física y mental", dijo en la publicación dejando claro que este proceso apenas comienza.

Foto embed
Hija de Daddy Yankee - Instagram

En la imagen, la hija de Daddy Yankee está modelando un look deportivo perfecto para estar cómoda mientras hace ejercicios de entrenamiento con su coach y además, llevaba el cabello suelto peinado con sus rizos naturales.

Unos minutos más tarde, compartió un selfie para mostrar cómo lucían inflamados su cara, los brazos y el área del abdomen, antes de su decisión de tener una alimentación más balanceada.

Foto embed
Hija de daddy yankee antes - Instagram

Conflicto con su papá

La disputa legal entre Daddy Yankee y Mireddys González mermó la interacción que el cantante tenía con su hija menor. Incluso, a principios de enero él mismo admitió que su relación estaba "lacerada".  

Según reportes del show puertorriqueño ‘Lo Sé Todo’, Daddy Yankee e habría tomado acciones en contra de su hija luego de que ella evidenciara su apoyo hacia Mireddys González en una corte de Puerto Rico en enero pasado.

"Aparente y alegadamente, como parte de ese apoyo de Jesaaelys a su madre (...) nos hemos enterado que, supuestamente, Daddy Yankee ha botado a su propia hija de la oficina de trabajo", declaró el presentador Fernan Vélez.

"La oficina que siempre mostraba Jesaaelys en sus redes sociales, donde ella trabajaba diferentes cosas, ella ya no puede entrar ahí. Le pusieron la llave y le trancaron la puerta según nuestra fuente", añadió el conductor, mostrando supuestos documentos oficiales que probarían que Ramón Luis Ayala, nombre real del intérprete de 'Gasolina', sería el dueño de la oficina.

En Portada

María Marta Castañeda Torres es enviada a Mariscal Zavalat
Nacionales

María Marta Castañeda Torres es enviada a Mariscal Zavala

07:38 AM, Ago 28
Messi clasifica al Inter Miami a la final de la Leagues Cup 2025t
Deportes

Messi clasifica al Inter Miami a la final de la Leagues Cup 2025

07:20 AM, Ago 28
Hombre fallece en ataque armado en mercado La Terminalt
Nacionales

Hombre fallece en ataque armado en mercado La Terminal

07:10 AM, Ago 28
Fuerte explosión en Televisa durante presentación de telenovelat
Farándula

Fuerte explosión en Televisa durante presentación de telenovela

07:51 AM, Ago 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa Centroamericanaredes socialesLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos