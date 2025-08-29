Emma Stone Impacta en Redes con Su Transformación en Bugonia

Emma Stone dejó sorprendidos a todos al aparecer completamente calva en el primer avance oficial de Bugonia, la nueva película de Yorgos Lanthimos.
La transformación forma parte de su cuarto proyecto en conjunto con el director, consolidando una de las colaboraciones más recurrentes en el cine contemporáneo reciente.
"La primera ducha después de raparte es alucinante", dijo en tono de broma durante una entrevista.
Bugonia cuenta la historia de una importante CEO, Michelle Fuller (Emma Stone), secuestrada por dos teóricos conspirativos que creen que ella es extraterrestre y tiene la misión de destruir la Tierra.
Aunque el tráiler no revela mucho sobre la extraña naturaleza de los secuestradores, la película se apoya en el sentido de la paranoia.
La escena inicial muestra a Fuller conduciendo su automóvil mientras suena "Good Luck, Babe!" de Chappell Roan, poco antes de ser sorprendida y capturada por los personajes que interpretan Jesse Plemons y Aidan Delbis.
El tráiler se presentó el jueves, mismo día en que la película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia.
Ovación por su increíble actuación
El nuevo proyecto de Emma Stone y el director Yorgos Lanthimos, "Bugonia", irrumpió en el Festival de Cine de Venecia con una fuerza tan visceral que dejó al público con la boca abierta.
Dos años después de su aclamada cinta "Poor Things", el dúo regresó con un thriller oscuro y perverso que promete ser uno de los más comentados de la temporada, de acuerdo a las primeras críticas.
La cinta presenta a Emma Stone en el papel de una directora ejecutiva que es secuestrada y torturada por uno de sus empleados, interpretado por un inquietante Jesse Plemons, bajo la delirante sospecha de que ella es un extraterrestre.
Las escenas entre captor y cautivo, descritas como arriesgadas y extremas, han marcado un nuevo punto álgido en la ya audaz filmografía de Lanthimos.
La recepción en el Festival de Venecia no pudo ser más triunfal. Al finalizar la proyección, el público premió la cinta con una ovación de pie de siete minutos, un fervoroso recibimiento que demostró que la audiencia italiana estaba a la altura del desafío cinematográfico propuesto.