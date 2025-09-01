 Jacob Elordi llora tras ovación en 'Frankenstein'
Farándula

Jacob Elordi es captado llorando tras larga ovación por "Frankenstein"

El actor y el guatemalteco Oscar Isaac triunfaron en el Festival de Cine de Venecia con la cinta de Guillermo del Toro y recibieron una ovación de pie de 14 minutos.

Jacob Elordi, Instagram
Jacob Elordi / FOTO: Instagram

Este fin de semana fue presentada "Frankenstein" en el Festival de Cine de Venecia, donde acudieron sus protagonistas Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christoph Waltz y Felix Kammerer; además del director Guillermo del Toro y del compositor Alexandre Desplat.

La película aborda el clásico literario desde el punto de vista de Víctor Frankenstein (Oscar Isaac) y el de su trágica creación, Frankenstein (Jacob Elordi).

Se estrenará de forma limitada en algunos cines el próximo 17 de octubre, para luego llegar a Netflix para su lanzamiento global el 7 de noviembre.

La cinta recibió una ovación de 14 minutos tras su proyección. Un gesto que emocionó hasta las lágrimas, como vemos en las imágenes. 

El director se mostró muy emocionado durante los aplausos, al igual que Jacob Elordi, que acabó entre lágrimas.

Durante una entrevista para Variety, Guillermo del Toro reconoció haber visto Saltburn, película protagonizada por Jacob Elordi. Fue durante el visionado de dicho título que Del Toro encontró a su monstruo de Frankenstein.

"Vi Saltburn, y me encantó su inocencia y su franqueza. Interpreta a la víctima de un personaje al estilo de Tom Ripley, y me pareció que lo interpretó con mucha profundidad. Su personaje también era capaz de ser refinado y cruel. La mirada de Jacob está llena de humanidad. Lo elegí por su mirada", señaló.

En sus palabras

Jacob Elordi compartió nuevos detalles sobre su transformación física para interpretar al monstruo de Frankenstein.  Para meterse plenamente en el personaje, el actor pasó 10 horas en la silla de maquillaje todos los días.

"El traje tiene muchísimas capas", dijo Elordi sobre su transformación en la criatura . "Al nacer, no lleva casi nada puesto. Tiene el pecho abierto y la cabeza alta. Luego, cuando empieza a sentir dolor, como nos pasa a los adolescentes, empieza a encorvar los hombros. Y de adulto, se cierra"

Foto embed
Jacob Elordi Frankenstein - Instagram

Pero a pesar de lo agotador que resultó ponerse el traje y llenarse de maquillaje, Guillermo del Toro dijo que la estrella de Euphoria se comportó como un verdadero profesional durante todo el rodaje.

"Nunca vino a quejarse", declaró el director a Variety . "Nunca vino a decirme: 'Estoy cansado. Tengo hambre. ¿Puedo irme?'. Y trabajaba jornadas de 20 horas", declaró el cineasta mexicano.

