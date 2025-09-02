La Chilindrina: Caída en Teatro y Estado de Salud Actual

María Antonieta de las Nieves, de 78 años y mundialmente reconocida como "La Chilindrina" del icónico programa El Chavo del 8, protagonizó un momento de tensión tras sufrir una caída mientras asistía al musical Cabaret en el emblemático Teatro de los Insurgentes de la Ciudad de México.
¿Qué sucedió?
El incidente ocurrió durante el fin de semana, cuando la actriz subía unas escaleras dentro del recinto. Según los registros en video compartidos en redes sociales, tropezó con un escalón, lo que provocó que cayera de frente.
Testigos relatan que intentó amortiguar el choque apoyándose en un asiento, pero finalmente cayó. Dos mujeres que se encontraban cerca acudieron a ayudarla y la levantaron, mientras la multitud expresaba su preocupación.
A pesar de lo aparatoso de la caída, La Chilindrina no requirió atención médica especializada ni fue trasladada a un hospital. Fuentes conectadas con el entorno de la actriz confirmaron que "todo quedó en un susto" y que se recuperó sin complicaciones mayores.
Este percance se suma a un episodio de salud que vivió recientemente durante una gira en Perú. A finales de agosto, fue hospitalizada de emergencia tras presentar una fuerte deshidratación que derivó en niveles bajos de sodio; una situación vinculada con un estado de estrés elevado y un cuadro neurológico delicado.
La misma actriz quiso calmar los rumores a través de redes sociales, informando: "Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios".
Actualmente, María Antonieta se encuentra en su hogar siguiendo las indicaciones médicas: reposo, seguimiento farmacológico y supervisión constante, según confirmaron fuentes y medios de comunicación.
¿Quién es "La Chilindrina"?
María Antonieta de las Nieves Gómez Rodríguez (Ciudad de México, 22 de diciembre de 1946) es una actriz, comediante y dobladora mexicana, especialmente reconocida por personificar a "La Chilindrina" y a Doña Nieves en la serie El Chavo del 8 y en otros programas de Chespirito.
En 2021, recibió reconocimiento del Récord Guinness como la actriz con la trayectoria más prolongada interpretando al mismo personaje, tras casi cinco décadas dando vida a la Chilindrina.
Aunque la caída en el Teatro de los Insurgentes fue un susto que provocó inquietud entre sus fans, lo más importante es que María Antonieta de las Nieves salió ilesa. Continúa recuperándose en casa, con el respaldo de su entorno y bajo cuidado médico.
Mira también:
@emisorasunidas897
Intensa pelea entre automovilistas en la Petapa. ¿qué opinas de este tipo de reacciones en el tráfico? . . #viral #SeguridadVial♬ sonido original - Emisoras Unidas