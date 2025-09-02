Lupillo Rivera revela su romance con Belinda en nuevo libro

Lupillo Rivera, reconocido como "el Toro del Corrido", prepara el lanzamiento de su esperada autobiografía "Tragos amargos", una obra donde promete revelar los capítulos más íntimos de su vida, incluidos detalles inéditos sobre su romance con Belinda.
Durante un encuentro con medios en el aeropuerto, el cantante adelantó que el libro estará disponible en septiembre de 2025, además de organizar una firma de autógrafos exclusiva en Los Ángeles para sus lectores más cercanos.
Editado por Penguin Random House, "Tragos amargos" busca "desnudar el alma por completo y sin autocensura", permitiendo que sus seguidores accedan a una faceta nunca antes revelada del artista. La autobiografía abarcará sus inicios, la tragedia familiar, los matrimonios, los triunfos musicales y, por supuesto, los amores que han marcado su trayectoria.
Uno de los temas más esperados por el público es su vínculo con Belinda, surgido durante su participación como coaches en La Voz México en 2019. Ya han pasado seis años desde ese momento, pero Rivera insiste en abordar esa historia en este libro. La editorial asegura que la relación será una de las partes más reveladoras de la narrativa.
Además de la fecha, se sabe que el evento de presentación con firma de ejemplares se efectuará el lunes 22 de septiembre en Los Ángeles, con acceso limitado solo a quienes adquieran el libro.
Jacquie Rivera, su sobrina, será quien conduzca el evento y converse con Lupillo sobre esta producción, lo que también confirmaría la estrecha relación familiar que mantiene el cantante con su familia, pese a algunas distancias pasadas.
¿Quién es Lupillo Rivera?
Guadalupe Rivera Saavedra, mejor conocido como Lupillo Rivera, nació el 30 de enero de 1972 en Long Beach, California.
Es un destacado cantautor mexicoestadounidense del género regional mexicano, hermano de la fallecida Jenni Rivera.
Inició su carrera musical en los años 90 y alcanzó reconocimiento con premios como el Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana/Tejana en 2010 por Esclavo y Amo. Además de su música, ha participado en programas como La Voz México, La Casa de los Famosos y ha incursionado en la actuación televisiva.
