Manifestantes Pro-Palestinos Atacan a David D'Or

El aclamado cantante israelí David D’Or fue objeto de un tenso incidente durante una presentación en el marco de un festival judío en Varsovia, Polonia.
Mientras interpretaba "Avinu Malkeinu" acompañado por la Orquesta Filarmónica, un grupo de manifestantes propalestinos irrumpió en el espectáculo. Una de las mujeres quiso subir al escenario portando una bandera palestina y otro lanzó pintura roja sobre el artista, deteniendo momentáneamente la actuación. La escena dejó a la audiencia visiblemente conmocionada.
David D’Or, con voz afectada por la mezcla de sorpresa y consternación, describió lo sucedido: "Cerré los ojos y oré; de pronto, sentí un chorro frío en mi rostro... Abrí los ojos y vi rojo por todas partes: en mi ropa, en el escenario, incluso la partitura parecía manchada de sangre. Aun siendo consciente de que no era sangre real, el impacto visual me recordó los horrores del 7 de octubre".
El ataque generó pánico entre el público y los músicos. D’Or se dirigió a la audiencia con ánimo de calmar los ánimos y pedir que cantaran juntos en señal de paz.
Su pianista, Ya’ad, improvisó una melodía protectora mientras él continuaba cantando en medio del caos, logrando transformar el momento en una especie de catarsis compartida. Recordó que las integrantes femeninas de la orquesta estaban aterrorizadas, sus elegantes vestidos manchados como si fuera sangre real. "No fue fácil... muy triste. Espero que lleguen días mejores", concluyó.
¿Quién es David D’Or?
David D’Or —cuyo nombre de nacimiento es David Nehaisi— es un cantante, compositor y contratenor israelí nacido el 2 de octubre de 1965. Posee un rango vocal impresionante de más de cuatro octavas y ha sido galardonado en múltiples ocasiones como "Cantante del Año" y "Mejor Intérprete Vocal" en Israel.
Representó a su país en el Festival de la Canción de Eurovisión 2004 y ha lanzado numerosos álbumes que alcanzaron el estatus de platino.
Su carrera, que comenzó en los años 80, combina con gracia géneros tan diversos como la ópera, la música sacramental, el pop, el folk y lo clásico, lo que lo convierte en una figura singular en la escena internacional. Ha actuado frente a líderes mundiales y con prestigiosas orquestas filarmónicas, y ha sido invitado por instancias como el Vaticano y la ONU para transmitir mensajes de paz a través de su arte.
El ataque sufrido por David D’Or en Varsovia no solo es un incidente aislado, sino un reflejo del creciente contexto de tensiones entre manifestaciones políticas y espacios culturales. La interrupción de un concierto, en el que se buscaba unir corazones a través de la música, por una acción provocadora y violenta, abre una discusión sobre los límites del activismo en escenarios artísticos.
