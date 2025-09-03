 Sophie Turner brilla como la nueva Lara Croft en Tomb Raider
Farándula

Tomb Raider: Sophie Turner muestra su musculosa figura como la nueva Lara Croft

Angelina Jolie y Alicia Vikander interpretaron a Lara Croft en adaptaciones cinematográficas previas.

Compartir:
Sophie Turner, Redes sociales
Sophie Turner / FOTO: Redes sociales

La actriz británica Sophie Turner, reconocida mundialmente por su papel de Sansa Stark en Game of Thrones, ha acaparado la atención de medios y fanáticos al mostrarse con una figura atlética, musculosa y tonificada, lo que ha alimentado la expectativa en torno a su nuevo rol como la emblemática exploradora Lara Croft en la próxima serie live-action de Tomb Raider.

Las imágenes, aunque publicadas brevemente en Instagram y posteriormente eliminadas, causaron gran revuelo por el abrupto contraste con su apariencia habitual, y fueron interpretadas como parte de su preparación física para el exigente papel.

Foto embed
Sophie Turner - Redes sociales

La confirmación oficial del proyecto llegó a través de múltiples fuentes de prensa: Turner fue oficialmente anunciada como la protagonista de la nueva serie Tomb Raider, que será desarrollada por la creadora de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, quien asumirá los roles de guionista, productora ejecutiva y co-showrunner.

La producción comenzará a rodarse en enero de 2026, aunque aún se desconoce la fecha exacta de estreno.

Turner expresó respeto y emoción por asumir un personaje tan icónico, reconociendo la trayectoria de Angelina Jolie y Alicia Vikander, quienes interpretaron a Lara Croft en adaptaciones cinematográficas previas.

Por su parte, Waller-Bridge resaltó su admiración personal por el personaje, describiéndola como valiente, divertida y audaz — cualidades que ve reflejadas en Turner — y manifestó que el equipo comparte una pasión por traer de vuelta el espíritu aventurero de Lara al público contemporáneo.

El proyecto también cuenta con la producción ejecutiva y dirección de Jonathan Van Tulleken y Chad Hodge, consolidando un equipo creativo con un enfoque en dotar a la serie de una estética práctica y realista, sin sacrificar la acción, la autenticidad ni el legado del personaje.

¿Quién es Sophie Turner?

Sophie Belinda Turner, nacida el 21 de febrero de 1996 en Northampton, Inglaterra, es una actriz británica que alcanzó fama internacional al interpretar a Sansa Stark en la exitosa serie Game of Thrones (2011-2019), rol que le valió una nominación al Emmy en 2019.

Tras ese gran impulso, incursionó en el cine con papeles destacados en X-Men: Apocalypse (2016) y Dark Phoenix (2019), además de protagonizar proyectos como Another Me (2013) y Do Revenge (2022). En 2025 estrenó el thriller Trust, como parte de una faceta más madura en su carrera.

Más allá de su trayectoria profesional, Turner ha sido franca sobre sus experiencias personales crecidas en la fama, hablando en entrevistas sobre salud mental y su retorno al Reino Unido tras su divorcio, en busca de cercanía con su familia y un entorno más tranquilo.

Mira también: 

@emisorasunidas897

Video fue captado en zona 1. . . #viral #pnc #guatemala

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Esteban Toc: Esa justicia que quieren hacer es una injusticiat
Nacionales

Esteban Toc: "Esa justicia que quieren hacer es una injusticia"

12:18 PM, Sep 03
Sergio Chumil pierde posiciones tras una etapa atípica en la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil pierde posiciones tras una etapa atípica en la Vuelta a España 2025

12:45 PM, Sep 03
Cámara de Amparo solicita información al Congreso sobre cuatro diputadost
Nacionales

Cámara de Amparo solicita información al Congreso sobre cuatro diputados

01:05 PM, Sep 03
Monstruo estrena tercera temporada: quién es Ed Gein y por qué lo comparan con La masacre en Texas t
Farándula

Monstruo estrena tercera temporada: quién es Ed Gein y por qué lo comparan con "La masacre en Texas"

10:26 AM, Sep 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.SeguridadCopa CentroamericanaFutbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos