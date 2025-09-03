Sophie Turner brilla como la nueva Lara Croft en Tomb Raider

La actriz británica Sophie Turner, reconocida mundialmente por su papel de Sansa Stark en Game of Thrones, ha acaparado la atención de medios y fanáticos al mostrarse con una figura atlética, musculosa y tonificada, lo que ha alimentado la expectativa en torno a su nuevo rol como la emblemática exploradora Lara Croft en la próxima serie live-action de Tomb Raider.
Las imágenes, aunque publicadas brevemente en Instagram y posteriormente eliminadas, causaron gran revuelo por el abrupto contraste con su apariencia habitual, y fueron interpretadas como parte de su preparación física para el exigente papel.
La confirmación oficial del proyecto llegó a través de múltiples fuentes de prensa: Turner fue oficialmente anunciada como la protagonista de la nueva serie Tomb Raider, que será desarrollada por la creadora de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, quien asumirá los roles de guionista, productora ejecutiva y co-showrunner.
La producción comenzará a rodarse en enero de 2026, aunque aún se desconoce la fecha exacta de estreno.
Turner expresó respeto y emoción por asumir un personaje tan icónico, reconociendo la trayectoria de Angelina Jolie y Alicia Vikander, quienes interpretaron a Lara Croft en adaptaciones cinematográficas previas.
Por su parte, Waller-Bridge resaltó su admiración personal por el personaje, describiéndola como valiente, divertida y audaz — cualidades que ve reflejadas en Turner — y manifestó que el equipo comparte una pasión por traer de vuelta el espíritu aventurero de Lara al público contemporáneo.
El proyecto también cuenta con la producción ejecutiva y dirección de Jonathan Van Tulleken y Chad Hodge, consolidando un equipo creativo con un enfoque en dotar a la serie de una estética práctica y realista, sin sacrificar la acción, la autenticidad ni el legado del personaje.
¿Quién es Sophie Turner?
Sophie Belinda Turner, nacida el 21 de febrero de 1996 en Northampton, Inglaterra, es una actriz británica que alcanzó fama internacional al interpretar a Sansa Stark en la exitosa serie Game of Thrones (2011-2019), rol que le valió una nominación al Emmy en 2019.
Tras ese gran impulso, incursionó en el cine con papeles destacados en X-Men: Apocalypse (2016) y Dark Phoenix (2019), además de protagonizar proyectos como Another Me (2013) y Do Revenge (2022). En 2025 estrenó el thriller Trust, como parte de una faceta más madura en su carrera.
Más allá de su trayectoria profesional, Turner ha sido franca sobre sus experiencias personales crecidas en la fama, hablando en entrevistas sobre salud mental y su retorno al Reino Unido tras su divorcio, en busca de cercanía con su familia y un entorno más tranquilo.
