Jugadores de Selección de Guatemala se comprometen

La Selección de Guatemala no solo vive emociones dentro de la cancha, también fuera de ella. Hace unas semanas atrás, dos de sus figuras sorprendieron a sus seguidores al anunciar que dieron un paso importante en su vida personal.
Se trata de Nicholas Hagen y Aaron Herrera, quienes compartieron en sus redes sociales que se comprometieron. Ambos jugadores, considerados piezas claves en el combinado nacional, publicaron imágenes del momento en el que entregaron el anillo a sus parejas, generando una ola de felicitaciones entre fanáticos, compañeros y allegados al fútbol chapín.
La noticia se viralizó rápidamente, ya que no es común que dos seleccionados hagan un anuncio tan significativo casi al mismo tiempo. Hagen, actual guardameta de la Selección de Guatemala, ha sido uno de los referentes bajo los tres palos en los últimos torneos internacionales.
Reconocido por su seguridad, carácter y proyección internacional, el arquero demostró que fuera del campo también atraviesa un momento de estabilidad y felicidad al comprometerse con su pareja.
Los jugadores de la Selección de Guatemala más enamorados que nunca...
Por su parte, Aaron Herrera, defensor guatemalteco-estadounidense, ha destacado en el esquema de juego nacional por su entrega y solidez en la zaga. Su compromiso también fue celebrado por sus seguidores, quienes ven en él a un jugador que ha reforzado la línea defensiva y que al mismo tiempo comparte la alegría de una nueva etapa personal.
Hoy disputarán un importante encuentro frente a El Salvador. Este clásico centroamericano genera grandes expectativas, pues ambos equipos buscan sumar confianza de cara a futuros torneos oficiales.
Para la afición de la Selección de Guatemala , el compromiso de Hagen y Herrera representa un símbolo de unión y motivación que puede reflejarse también en el terreno de juego.
Con esta doble noticia y el clásico centroamericano en puerta, la Selección de Guatemala vive días cargados de emoción, tanto en lo personal como en lo deportivo.