Jason Momoa cautiva en Venecia con sandalias y uñas pintadas

Jason Momoa desfiló por la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia para presentar su nueva película "In the Hand of Dante", y fue su look el que se robó las miradas.
La cinta fue escrita y dirigida por Julian Schnabel, y está basada en la novela del mismo nombre de Nick Tosches y protagonizada por Oscar Isaac.
Como era su primera vez en el Festival ha querido que sea única y que todos lo recuerden. Así que, haciendo honor a su personal estilo Jason Momoa lució un traje rosa que ha combinado con unas chanclas del mismo color y las uñas de los pies pintadas, también, de rosa.
No es la primera vez que vemos a Jason Momoa vestir de rosa, morado o algún que otro color parecido. De hecho, él ya ha hablado de lo mucho que le gusta esos tonos:
"El rosa es un color precioso. Y estoy bastante seguro de mi masculinidad. Me da igual lo que piensen los demás", declaró a InStyle.
Obviamente, la pieza estrella del look eran sus sandalias Birkenstock Arizona con pedicura a juego, que además no eran unas Birkenstock normales, sino una versión peluda de la colección de Concepts & BIRKENSTOCK de 2023.
Papá orgulloso
Jason Momoa y Lisa Bonet tuvieron dos hijos antes de separarse en 2022 tras 17 años juntos. Fruto de esta relación nacieron Lola Iolani, de 17 años y Nakoa-Wolf, de 16, que está siguiendo los pasos de su padre de una forma espectacular.
El joven será Leto II, el hijo de Paul Atreides (Timothée Chalamet) y Chani (Zendaya), en Dune 3, saga en la que apareció su padre. Un debut por todo lo alto en una de las producciones más esperadas de 2026.
El hijo del actor ya ha comenzado a rodar sus escenas y Jason ha compartido sus primeras impresiones al verle en acción.
"Está con Zendaya. Yo pensaba: 'Está ahí '. Y yo: 'Mi bebé, de 16 años'. Y arrasó. No paraba de llorar. Estaba hecho un desastre. Estaba tan orgulloso de él", continuó, orgulloso.
"Quieres que tus hijos sean mejores que tú. Yo pienso: 'Este cabrón va a ser... Me va a dejar boquiabierto'", aseguró el Jason Momoa, que no puede esperar a ver la primera película de su hijo.