Ricardo Arjona Desfile Sorprendente en la Alfombra Azul US Open

Ricardo Arjona
Ricardo Arjona / FOTO: Ricardo Arjona

Ricardo Arjona se ha sumado a la lluvia de estrellas que se han dejado ver en la edición 2025 torneo de tenis US Open, en Nueva York.

Luciendo un look casual, con un saco de lino, unos pantalones café y una camisa polo del mismo tono, el cantautor guatemalteco desfiló por la alfombra azul del estadio Arthur Ashe antes de ocupar su puesto en el palco del Presidente de la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA, por sus siglas en inglés). 

La visita de Ricardo Arjona en Nueva York se dio en medio del furor por su próxima gira, Lo que el Seco no dijo, que llegará al Madison Square Garden en el 2026.

Además del artista nacional, al famoso evento deportivo también Bon Jovi, Rami Malek, Hugh Jackman, Lindsay Lohan, Anna Wintour, Owen Wilson, Rosalía, entre otros.

El torneo, que finalizará el próximo 7 de septiembre, se ha consolidado como parte integral del panorama cultural de la Ciudad de Nueva York. Medios locales destacan que su impacto trasciende lo deportivo: atrae a figuras de distintas industrias, genera un alto impacto económico y se ha transformado en una plataforma de moda para celebridades y jugadores.

Éxito rotundo

Durante su paso por la alfombra azul, People En Español platicó con Ricardo Arjona sobre su pasión por el tenis y algunos detalles de su tour.

Cuando le preguntaron sobre si jugaba tenis, esto respondió: "Sí, yo juego tenis. Esta mañana jugué dobles. Llevo ya como 20, 25 años jugando tenis", señaló.

Foto embed
Ricardo Arjona - Instagram

El guatemalteco también habló de su sentir sobre el las más 15,000 entradas vendidas en menos de seis horas para sus conciertos en el Madison Square Garden.

"Me pasaron cosas raras en la despedida de la gira [anterior Seco]. Tuve un problema de la columna, me operé. Me vi muy mal, la operación resultó muy bien. Entonces había como cierta incertidumbre si yo volvía o no.

Entonces cuando decidí volver era porque yo me sentía realmente con la salud suficiente como para aguantar una gira en más de 160 lugares. Entonces desde qué tomé la decisión y salimos todo ha sido sorpresa en Miami llevamos cuatro arenas, Madison Square aquí, 10 en Buenos Aires, 23 teatros en mi país.

¡Todo increíble! Entonces lo que estoy haciendo ahora es cuidarme un poquito más para poder empezar todas esas cosas", añadió.

