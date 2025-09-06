Detienen a reconocido tiktoker en el aeropuerto

El tiktoker hondureño Daniel Coly, conocido en redes sociales como Richard Ríos, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá, señalado de agresiones sexuales y violación contra un menor de edad.
De acuerdo con la Policía Nacional de Panamá (PN), Coly, de 24 años, llegó al país procedente de Tegucigalpa, Honduras, y se dirigía hacia São Paulo, Brasil. Sin embargo, su escala en Panamá se vio interrumpida con su aprehensión, luego de que la Oficina Central Nacional de Interpol ejecutara la orden en su contra.
Deberá hacer frente al proceso de extradición a Estados Unidos donde es requerido", informó la PN en un comunicado oficial.
En un video difundido en redes sociales se observa a Coly escoltado por agentes de la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ) y de Interpol, mientras es ingresado a un vehículo oficial para ser trasladado a instalaciones federales, donde se definirá su situación jurídica.
El creador de contenido se encontraba en tránsito rumbo a Brasil, donde tenía previsto participar en un evento deportivo junto a otros tiktokers hondureños este domingo 7 de septiembre.
Reacciones en redes sociales
Tras conocerse su detención, seguidores del joven han impulsado en redes el hashtag #FreeRichardRíos, con mensajes de apoyo que cuestionan las acusaciones en su contra. En Instagram, Coly cuenta con cerca de 4 mil seguidores, donde compartía contenido relacionado con su pasión por el fútbol y el gimnasio.
El caso ha generado debate entre usuarios de redes sociales, entre quienes piden que enfrente la justicia en Estados Unidos y quienes lo respaldan bajo el argumento de que se trata de un "montaje".