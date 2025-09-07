Ganadores de los MTV VMAs 2025: noche de triunfos para Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Ricky Martin

La noche de los MTV Video Music Awards 2025 estuvo llena de música, moda y momentos históricos. Desde el Prudential Center, en Newark, las estrellas más importantes de la industria se reunieron para celebrar a los mejores del año.
Entre los grandes protagonistas estuvieron Lady Gaga, Rosé junto a Bruno Mars y el homenajeado Ricky Martin, quienes dejaron huella en una gala cargada de sorpresas.
Los ganadores de la noche fueron:
· Artist of the Year: Lady Gaga
· Song of the Year: "APT" - Rosé & Bruno Mars
· Video of the Year: "Brighter Days Ahead" - Ariana Grande
· Best New Artist: Alex Warren
· Song of Summer: "Just Keep Watching" - Tate McRae
· Best R&B: "Type Dangerous" - Mariah Carey
· Video Vanguard Award: Mariah Carey
· Latin Icon Award: Ricky Martin
· Rock the Bells Visionary Award: Busta Rhymes
· Best Alternative: "Back to Friends" - Sombr
· Best K-pop: "Born Again" - Lisa (con Doja Cat & Raye)
· Best Country: "Am I Okay?" - Megan Moroney
· Best Album Winner: Sabrina Carpenter
· Best Collaboration: "Apt." - Rosé & Bruno Mars
Uno de los momentos más comentados fue la victoria de Rosé (BLACKPINK) y Bruno Mars con su tema "APT", que se llevó el premio a Canción del Año y también a Mejor Colaboración. Con este logro, Rosé se convirtió en la primera estrella del K-pop en obtener el máximo galardón a Canción del Año, un hecho histórico que marcó la presencia global del género en la cultura pop.
Una de las categorías más esperadas de la noche, Video del Año, fue para Ariana Grande gracias a "Brighter Days Ahead", un clip que destacó por su concepto visual innovador y su poderoso mensaje. Este triunfo refuerza el estatus de la artista como una de las reinas indiscutibles de los videoclips.
Uno de los instantes más emotivos fue la entrega del Latin Icon Award a Ricky Martin, en reconocimiento a su trayectoria y su impacto en la música latina a nivel mundial. El astro boricua desfiló por la alfombra roja con un look elegante y minimalista que generó comentarios en redes, y al recibir el premio agradeció a sus fans por décadas de apoyo incondicional.
