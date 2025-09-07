 Ricky Martin Brilla en MTV VMAs y Gana Latin Icon Award
MTV VMAs: Ricky Martin sorprende con su figura y hace historia al recibir el Latin Icon Award

Ricky Martin volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes de la música latina y mundial.

Ricky Martin, Foto EFE
Ricky Martin / FOTO: Foto EFE

Durante la edición 2025 de los MTV Video Music Awards, celebrada en el Prudential Center, el astro puertorriqueño Ricky Martin se convertirá en el primer artista en recibir el Latin Icon Award, un reconocimiento que celebra su trayectoria, impacto cultural y legado dentro de la industria musical.

El Latin Icon Award es un galardón creado por MTV para honrar a los artistas latinos cuya obra ha trascendido generaciones, marcando hitos en la historia de la música y abriendo camino a nuevas voces.

En este caso, la cadena destacó a Ricky Martin no solo por su éxito global, sino también por haber llevado la música en español a escenarios internacionales con himnos como "Livin’ la Vida Loca" y "La Copa de la Vida", además de su constante apoyo a causas sociales y comunitarias.

Además del 

Una aparición que robó miradas

Ricky Martin deslumbró en la alfombra roja con un look que acaparó reflectores. El cantante apareció con una camisa satinada en tono claro, abierta hasta el pecho y cruzada de manera elegante, que dejaba ver parte de sus tatuajes y un estilo moderno que contrastaba con cadenas plateadas y un dije verde esmeralda.

Su outfit, acompañado por un corte de cabello muy pulido y un porte confiado, fue uno de los más comentados por su mezcla de sensualidad y sofisticación.

Los flashes se multiplicaron a su paso y en redes sociales los fans rápidamente posicionaron su nombre entre las principales tendencias, destacando su estilo rejuvenecido y su presencia magnética.

En el momento de conocer que tendría el homenaje de Latin Icon Award, Ricky Martin agradeció a sus seguidores de todas las generaciones y recordó la importancia de seguir apoyando la música latina. "Este reconocimiento no es solo mío, es de todos los que han creído en nuestro idioma, en nuestra cultura y en la pasión que tenemos al cantar", expresó con emoción.

Con más de tres décadas de carrera, el puertorriqueño reafirma su posición como pionero en la internacionalización de la música latina y como una figura que inspira a nuevas generaciones de artistas.

