 Fabiola Roudha en Noche de Herencia Guatemalteca Dodgers
Fabiola Roudha será parte de la Noche de la Herencia Guatemalteca de los Dodgers en Los Ángeles

Fabiola Roudha representará a Guatemala en la "Noche de la Herencia Guatemalteca" de los Dodgers en Los Ángeles.

Fabiola Roudha, Redes sociales
Fabiola Roudha / FOTO: Redes sociales

La cantautora guatemalteca Fabiola Roudha anunció con orgullo que será parte de la "Guatemalan Heritage Night" organizada por Los Ángeles Dodgers, uno de los equipos de béisbol más emblemáticos de las Grandes Ligas en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, la artista compartió la noticia con sus seguidores, asegurando que se siente honrada y emocionada de representar nuevamente a Guatemala en un escenario internacional:

"Estoy feliz de contarles que @dodgers me han invitado por segunda vez a interpretar The U.S National Anthem en Dodgers Stadium para el Guatemalan Heritage Night. Estoy nerviosa y emocionada, siempre es un honor poder representar a mi hermosa Guatemala", escribió.

La "Noche de la Herencia Guatemalteca" es un evento anual con el que el club angelino celebra la diversidad cultural de su afición, rindiendo homenaje a la comunidad guatemalteca residente en Los Ángeles, una de las más numerosas en Estados Unidos.

En el marco de esta celebración, además de las actividades deportivas, se incluyen expresiones artísticas y musicales que buscan resaltar la identidad de nuestro país.

Para Fabiola Roudha, quien en 2023 también participó en esta misma ceremonia, la invitación significa un reconocimiento no solo a su talento, sino también a su papel como embajadora cultural de Guatemala en el extranjero.

Su interpretación del Himno Nacional de Estados Unidos frente a miles de espectadores en el Dodger Stadium marca un momento de gran relevancia en su trayectoria.

¿Quién es Fabiola Roudha?

Fabiola Roudha es una cantante guatemalteca que inició su carrera artística desde temprana edad, alcanzando reconocimiento en programas de talento como La Academia y Latin American Idol. A lo largo de los años, ha consolidado su estilo musical fusionando géneros como el soul, blues, pop y jazz, lo que la ha llevado a presentarse en diversos escenarios internacionales.

Con una carrera marcada por la autenticidad y la búsqueda de una propuesta propia, Roudha ha logrado convertirse en una de las voces más destacadas de la escena musical guatemalteca contemporánea.

Su participación en la "Noche de la Herencia Guatemalteca" reafirma su compromiso con representar a su país en escenarios globales.

El evento en el Dodger Stadium, que cada año reúne a miles de aficionados, será una vitrina más para que Guatemala se haga presente con música y talento en uno de los escenarios deportivos más importantes de Estados Unidos.

