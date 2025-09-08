 Condiciones deplorables de vida de Britney Spears reveladas
Farándula

Revelan las condiciones deplorables en las que vive Britney Spears

La cantante atraviesa momentos de inestabilidad en su casa de California, donde familiares y amigos expresan preocupación por su salud y hábitos domésticos.

Desde hace más de tres años. Britney Spears enfrenta el reto de reconstruir su vida sin las restricciones de la tutela, pero también sin una estructura clara de apoyo.

Su vida de nuevo está en el ojo del huracán, según varios medios internacionales, la cantante atraviesa un periodo de inestabilidad. 

A estos se suma una serie de episodios inquietantes y declaraciones de allegados que describen una situación doméstica desbordada.

"Britney está teniendo un episodio ahora mismo, y vamos a ver cómo lo enfrenta como lo ha hecho durante años", expresó una fuente cercana.

En las declaraciones recogidas, el entorno familiar confirmó el nivel de preocupación. "Estamos preocupados, no está bien en absoluto. Su casa es un desastre. No limpia los desechos de los perros, no hay nadie que limpie diariamente y simplemente no está funcionando como lo haría un adulto", señaló el insider.

Un informante explicó que los amigos y familiares conocen este patrón de comportamiento de la artista. "Quienes están cerca de ella lo han visto una y otra vez y, aunque se monitorea, no va a haber ninguna intervención", afirmó.

El clima es de tensión y resignación por parte de los allegados a Spears: "Es un círculo interminable, porque si alguien intenta intervenir, la comunidad #FreeBritney vuelve a involucrarse y nadie quiere quedar fuera de su vida".

Aterrados por ella

Luego de una lucha complicada que enfrentó con su padre, Britney Spears puso fin a la tutela legal en noviembre de 2021 y desde entonces su dinámica frente a las redes sociales y el manejo de su hogar ha preocupado a quienes la rodean.

"Vimos los mismos comportamientos, desde los fanáticos hasta los amigos. No puede hacerse nada para cambiar la situación, y termina repitiéndose una y otra vez", agregó la fuente familiar citada.

Pese a las señales de alarma, algunos conocidos afirman que la propia Britney considera normal su momento actual. 

Sin embargo, la opinión mayoritaria en el entorno es de preocupación profunda. "La amamos, y ahora tememos de verdad por su futuro. No es la Britney que conocemos. Es realmente aterrador".

Britney Spears volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir un video en Instagram que dividió a sus seguidores. La cantante apareció interpretando la canción Unfaithful de la cantante Rihanna con un acento británico y un entorno hogareño que muchos describieron como desordenado.

El clip no pasó desapercibido, en la grabación se ven perros corriendo por la casa y algunos usuarios señalaron incluso la presencia de desechos en el piso, lo que disparó los comentarios sobre su vida privada.

