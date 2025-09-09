Actor de 'Breaking Bad' Arrestado por Maltrato a Menor

El actor estadounidense Raymond Cruz, famoso por su intenso papel como el narcotraficante Tuco Salamanca en Breaking Bad y Better Call Saul, fue detenido el pasado 8 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, luego de un incidente que lo involucró presuntamente en un caso de agresión menor tras una disputa con una mujer que filmaba mientras lavaba su automóvil en la vía pública.
¿Qué sucedió?
Según fuentes policiales y reportes de medios internacionales, Raymond Cruz fue detenido por sospechas de battery (agresión menor) luego de que, al parecer, rociara con una manguera a una mujer mientras lavaba su auto frente a su domicilio en Silver Lake.
Por su parte, su agente, Raphael Berko, explicó que Cruz pidió amablemente al grupo —una minivan con tres mujeres— que se moviera, ya que estaban demasiado cerca de su vehículo; cuando comenzaron a filmarlo mientras continuaba lavando, el agua alcanzó el auto de ellas, lo que derivó en un llamado a la policía.
Raymond Cruz fue puesto en libertad aproximadamente dos horas después —sin cargos formales— y deberá comparecer ante la corte el 1 de octubre.
Su agente ha subrayado que el actor no tenía antecedentes y calificó las acusaciones como "tan descaradas como peligrosas".
Breve trayectoria de Raymond Cruz
Cruz ha desarrollado una carrera sólida y versátil en televisión y cine. Su rol más icónico es el de Tuco Salamanca, un violento y errático personaje que apareció en Breaking Bad (2008-2009) y luego en Better Call Saul.
También es muy conocido por interpretar al detective Julio Sanchez durante las siete temporadas de The Closer y en las seis temporadas consecutivas de su spin-off Major Crimes. Además, ha participado en episodios emblemáticos de series como Star Trek: Deep Space Nine, The X-Files y 24, así como en papeles recurrentes en My Name Is Earl y Nip/Tuck.
En contexto
Este incidente ocurre en un momento en que la figura de Cruz sigue vinculada, con fuerza, a su composición de personajes intensos, pero nunca antes se había visto involucrado en ningún tipo de controversia legal.
El choque con vecinos podría convertirse en un proceso judicial, aunque de momento la justicia norteamericana lo trata como un caso menor y sin antecedentes previos para el actor.
