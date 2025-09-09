 Actor de 'Breaking Bad' Arrestado por Maltrato a Menor
Farándula

Actor de "Breaking Bad" es detenido tras acusaciones de maltrato a una menor vecina

El agente de Raymond Cruz ha subrayado que el actor no tenía antecedentes y calificó las acusaciones como "tan descaradas como peligrosas".

Compartir:
Raymond Cruz, Redes sociales
Raymond Cruz / FOTO: Redes sociales

El actor estadounidense Raymond Cruz, famoso por su intenso papel como el narcotraficante Tuco Salamanca en Breaking Bad y Better Call Saul, fue detenido el pasado 8 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, luego de un incidente que lo involucró presuntamente en un caso de agresión menor tras una disputa con una mujer que filmaba mientras lavaba su automóvil en la vía pública.

¿Qué sucedió?

Según fuentes policiales y reportes de medios internacionales, Raymond Cruz fue detenido por sospechas de battery (agresión menor) luego de que, al parecer, rociara con una manguera a una mujer mientras lavaba su auto frente a su domicilio en Silver Lake.

Por su parte, su agente, Raphael Berko, explicó que Cruz pidió amablemente al grupo —una minivan con tres mujeres— que se moviera, ya que estaban demasiado cerca de su vehículo; cuando comenzaron a filmarlo mientras continuaba lavando, el agua alcanzó el auto de ellas, lo que derivó en un llamado a la policía.

Raymond Cruz fue puesto en libertad aproximadamente dos horas después —sin cargos formales— y deberá comparecer ante la corte el 1 de octubre.

Su agente ha subrayado que el actor no tenía antecedentes y calificó las acusaciones como "tan descaradas como peligrosas".

Foto embed
Raymond Cruz - Redes sociales

Breve trayectoria de Raymond Cruz

Cruz ha desarrollado una carrera sólida y versátil en televisión y cine. Su rol más icónico es el de Tuco Salamanca, un violento y errático personaje que apareció en Breaking Bad (2008-2009) y luego en Better Call Saul.

También es muy conocido por interpretar al detective Julio Sanchez durante las siete temporadas de The Closer y en las seis temporadas consecutivas de su spin-off Major Crimes. Además, ha participado en episodios emblemáticos de series como Star Trek: Deep Space Nine, The X-Files y 24, así como en papeles recurrentes en My Name Is Earl y Nip/Tuck.

En contexto

Este incidente ocurre en un momento en que la figura de Cruz sigue vinculada, con fuerza, a su composición de personajes intensos, pero nunca antes se había visto involucrado en ningún tipo de controversia legal.

El choque con vecinos podría convertirse en un proceso judicial, aunque de momento la justicia norteamericana lo trata como un caso menor y sin antecedentes previos para el actor.

Mira también: 

@emisorasunidas897

Carlo Acutis es el primer Santo Millennial. . . #CarloAcutis #SantoMillennial #Catolicos

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Alianzas, pugnas y disputas por territorio, ¿qué se sabe de las pandillas en Guatemala?t
Nacionales

Alianzas, pugnas y disputas por territorio, ¿qué se sabe de las pandillas en Guatemala?

11:07 AM, Sep 09
Próximos partidos de Guatemala en Eliminatorias Mundialistast
Deportes

Próximos partidos de Guatemala en Eliminatorias Mundialistas

10:24 AM, Sep 09
Abren fase para presentar señalamientos contra aspirantes a Jueces de Primera Instanciat
Nacionales

Abren fase para presentar señalamientos contra aspirantes a Jueces de Primera Instancia

11:36 AM, Sep 09
Me tiró así, mire, me agarró: Policía Municipal inmoviliza a supuesto estafador en zona 9t
Nacionales

"Me tiró así, mire, me agarró": Policía Municipal inmoviliza a supuesto estafador en zona 9

10:00 AM, Sep 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.redes socialesJusticiaSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos