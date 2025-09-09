Fallece Natalia Rae en vacaciones en Costa Rica

De nacionalidad estadounidense y originaria del estado de Arizona, Natalia Rae logró notoriedad en plataformas como MyFreeCams, y posteriormente obtuvo el galardón CAMStar de AVN en abril de 2023.
Además, fue presentadora en la inauguración de la AVN Adult Entertainment Expo 2025 en Las Vegas y recibió varias nominaciones en los Premios AVN.
Antes de dedicarse al contenido para adultos, trabajó como azafata para cuatro aerolíneas importantes: United, American, Delta y Alaska Airlines.
En redes sociales era conocida cariñosamente como "NatPack". Su espíritu aventurero la llevó a visitar diversos países —México, Belice, Grecia, Italia y Colombia, entre otros— y en especial, se encariñó con Costa Rica, tanto que incluso se tatuó la expresión local "pura vida".
Circunstancias del fallecimiento
Un día antes de su muerte, Natalia Rae compartió en Snapchat que se había resbalado y lesionado la pierna, y que se encontraba recuperándose en su habitación de hotel. No obstante, la causa oficial del fallecimiento no ha sido revelada hasta el momento.
La actriz de 33 años se encontraba en el país centroamericano para disfrutar de unos días de descanso y también para grabar unos videos.
Su hermana confirmó el deceso mediante un emotivo mensaje en X (antes Twitter), expresando: "Mientras estaba de vacaciones, disfrutando al máximo como siempre, mi luz de hermana falleció. Sé que fue una luz en sus vidas tanto como en la mía...".
Campaña de apoyo para repatriación
Dado lo elevado que resulta repatriar un cuerpo, la familia ha lanzado una campaña en GoFundMe para reunir fondos con el objetivo de traerla de regreso a Estados Unidos y organizarle un funeral digno.
"Para colmo, estaba fuera del país. No es barato traerla de vuelta con su familia, a donde pertenece, ¡y tuvimos que crear una campaña de GoFundMe para ayudarla a regresar! Cualquier contribución que puedan hacer será de gran ayuda para brindarle el servicio que se merece. Gracias por amar a mi hermana, ella significa mucho para mí y es más importante de lo que imaginan que todos ustedes estuvieran ahí para mí", concluyó la hermana de Natalia Rae.
Natalia Rae será recordada por su autenticidad, cercanía con sus seguidores y valentía para seguir su propio camino.
