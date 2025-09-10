 Beéle Reacciona a Video Íntimo con Isabella Ladera
Farándula

Beéle responde a la filtración de video íntimo con Isabella Ladera

Isabella compartió un doloroso comunicado en Instagram, expresando su profundo estado de devastación. Beelé también reaccionó.

Compartir:
Beelé e Isabella, Redes sociales
Beelé e Isabella / FOTO: Redes sociales

Una nueva controversia ha sacudido las plataformas digitales tras la filtración de un video íntimo entre la influencer venezolana Isabella Ladera y el cantante colombiano Beéle (Brandon de Jesús López Orozco).

La modelo y creadora de contenido se pronunció públicamente para denunciar la violación de su privacidad y responsabilizó directamente al cantante. Por su parte, Beéle, a través de su equipo legal, rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró haber sido también víctima del escándalo.

La versión de Isabella Ladera

Isabella compartió un doloroso comunicado en Instagram, expresando su profundo estado de devastación.

"Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido", afirmó, señalando que el video solo estaba en manos suyas y de Beéle.

El contenido íntimo, según la influencer fue divulgado por su expareja, a quien acusa de haber traicionado su confianza: "Hoy al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja".

Ladera calificó la filtración como violencia digital y detalló el dolor causado por las críticas, burlas y juicios que ha recibido, mientras el presunto responsable mantiene silencio. "Una vez más, la carga recae sobre mí, no sobre quien cometió el abuso de confianza".

A pesar del impacto emocional, reafirmó su determinación de no dejarse definir por esta situación: "No soy la vergüenza de esta historia. Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros". También informó que ya está iniciando acciones legales con la ayuda de asesoría jurídica.

La defensa de Beéle

Horas después, el equipo legal de Beéle respondió con firmeza. El comunicado resaltó que el cantante no filtró el video ni participó en su divulgación, y que su prestigio internacional descarta cualquier interés en ese tipo de actos.

Además, anunciaron el inicio de acciones legales coordinadas en Colombia y Estados Unidos. Estas incluyen notificaciones DMCA, órdenes de "takedown" (retirada de contenido), y solicitudes de preservación de evidencia dirigidas a plataformas digitales, administradores y motores de búsqueda.

El comunicado legal enfatizó que tanto Beéle como Isabella son víctimas de una exposición no consentida, y demandó respeto y solidaridad por parte de los medios y del público.

También se advirtió sobre las consecuencias legales de compartir o replicar el video, considerándolo una forma de violencia digital y un delito en muchas jurisdicciones.

¿Cuál es la relación entre ambos?

La relación entre Beéle e Isabella Ladera comenzó a generarse en redes desde mediados de 2023. La influencer publicó fotos juntos en septiembre de ese año, y ambos realizaron apariciones públicas, como en los Latin Billboards.

Sin embargo, su vínculo fue corto: anunciaron su ruptura en octubre de 2024.

Mira también: 

@emisorasunidas897

Polémica por Labubu de guatemalteco migrante. . . #Labubu #CassBlanca #MigranteGuatemalteco #migracion #EEUU

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Septiembre lluvioso: Aguaceros marcan el rumbo de las celebraciones patriast
Nacionales

Septiembre lluvioso: Aguaceros marcan el rumbo de las celebraciones patrias

10:48 AM, Sep 10
Sergio Chumil completa la etapa 17 de la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil completa la etapa 17 de la Vuelta a España 2025

10:02 AM, Sep 10
Padre e hijas, a quienes llevaba al colegio, mueren atropellados por tráiler t
Nacionales

Padre e hijas, a quienes llevaba al colegio, mueren atropellados por tráiler

09:56 AM, Sep 10
Beéle responde a la filtración de video íntimo con Isabella Ladera t
Farándula

Beéle responde a la filtración de video íntimo con Isabella Ladera

11:19 AM, Sep 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosJusticiaEE.UU.Mundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos