Hilary Duff regresa a la música y documental

La emblemática estrella pop y actriz Hilary Duff, conocida por su papel en Lizzie McGuire y por hits como "So Yesterday" y "With Love", ha confirmado lo que sus fans esperaban: está de regreso.
Después de una pausa de casi diez años desde su último álbum Breathe In. Breathe Out. (2015), Duff ha firmado con Atlantic Records y está trabajando en un nuevo álbum mientras prepara un docuseries que capturará su proceso creativo y personal.
Una mirada íntima: el docuseries
El proyecto audiovisual, dirigido y producido ejecutivamente por Sam Wrench —conocido por su trabajo en Taylor Swift: The Eras Tour y el especial navideño de Sabrina Carpenter— promete ofrecer una ventana sin filtro a la vida de hilary: desde sesiones musicales y ensayos hasta su vida cotidiana como madre.
El docuserie, aún sin título oficial ni fecha de estreno definida, busca revelar los altibajos de su regreso artístico tras una década de retiro del pop. Sin embargo se cree que podría ver la luz en el 2026.
Rumores que se confirmaron
La artista de 37 años había generado fervor entre sus seguidores desde agosto, cuando celebró el 22.º aniversario de su exitoso álbum Metamorphosis (2003) con la frase enigmática: "Continuará...".
Ese guiño, junto al 10.º aniversario de Breathe In. Breathe Out., encendió las especulaciones sobre su vuelta a la música, confirmadas ahora con este anuncio oficial.
En un breve post de Instagram, Duff compartió imágenes desde el estudio de grabación acompañadas de la frase "New music ... or something", marcando el viaje hacia su nuevo capítulo musical.
Su vuelta no solo representa un regreso a los escenarios, sino también un testimonio de su capacidad de reinventarse como artista y madre.
¿Quién es Hilary Duff?
Hilary Erhard Duff, nacida el 28 de septiembre de 1987, saltó a la fama como la carismática protagonista de la exitosa serie Lizzie McGuire. Luego incursionó en la música pop con álbumes emblemáticos como Metamorphosis (2003), Most Wanted (2005) y Dignity (2007), que la consagraron como una de las voces juveniles más influyentes de los 2000.
Tras años compaginando la actuación en producciones como Younger y How I Met Your Father, Duff regresó al centro del interés mediático con esta noticia de su reencuentro con la música, combinando talento, nostalgia y una nueva etapa personal.
