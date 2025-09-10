 Hilary Duff regresa a la música y documental
Farándula

Hilary Duff anuncia su regreso a la música con documental incluido ¿Cuándo se estrena?

Después de una pausa de más de diez años, Hilary Duff anunció su esperado regreso con un nuevo álbum y una docuserie que mostrará su proceso creativo y personal.

Compartir:
Hilary Duff, Redes sociales
Hilary Duff / FOTO: Redes sociales

La emblemática estrella pop y actriz Hilary Duff, conocida por su papel en Lizzie McGuire y por hits como "So Yesterday" y "With Love", ha confirmado lo que sus fans esperaban: está de regreso.

Después de una pausa de casi diez años desde su último álbum Breathe In. Breathe Out. (2015), Duff ha firmado con Atlantic Records y está trabajando en un nuevo álbum mientras prepara un docuseries que capturará su proceso creativo y personal.

Una mirada íntima: el docuseries

El proyecto audiovisual, dirigido y producido ejecutivamente por Sam Wrench —conocido por su trabajo en Taylor Swift: The Eras Tour y el especial navideño de Sabrina Carpenter— promete ofrecer una ventana sin filtro a la vida de hilary: desde sesiones musicales y ensayos hasta su vida cotidiana como madre.

El docuserie, aún sin título oficial ni fecha de estreno definida, busca revelar los altibajos de su regreso artístico tras una década de retiro del pop. Sin embargo se cree que podría ver la luz en el 2026. 

Rumores que se confirmaron

La artista de 37 años había generado fervor entre sus seguidores desde agosto, cuando celebró el 22.º aniversario de su exitoso álbum Metamorphosis (2003) con la frase enigmática: "Continuará...".

Ese guiño, junto al 10.º aniversario de Breathe In. Breathe Out., encendió las especulaciones sobre su vuelta a la música, confirmadas ahora con este anuncio oficial.

En un breve post de Instagram, Duff compartió imágenes desde el estudio de grabación acompañadas de la frase "New music ... or something", marcando el viaje hacia su nuevo capítulo musical.

Su vuelta no solo representa un regreso a los escenarios, sino también un testimonio de su capacidad de reinventarse como artista y madre.

¿Quién es Hilary Duff?

Hilary Erhard Duff, nacida el 28 de septiembre de 1987, saltó a la fama como la carismática protagonista de la exitosa serie Lizzie McGuire. Luego incursionó en la música pop con álbumes emblemáticos como Metamorphosis (2003), Most Wanted (2005) y Dignity (2007), que la consagraron como una de las voces juveniles más influyentes de los 2000.

Tras años compaginando la actuación en producciones como Younger y How I Met Your Father, Duff regresó al centro del interés mediático con esta noticia de su reencuentro con la música, combinando talento, nostalgia y una nueva etapa personal.

Mira también:

@emisorasunidas897

Polémica por Labubu de guatemalteco migrante. . . #Labubu #CassBlanca #MigranteGuatemalteco #migracion #EEUU

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Septiembre lluvioso: Aguaceros marcan el rumbo de las celebraciones patriast
Nacionales

Septiembre lluvioso: Aguaceros marcan el rumbo de las celebraciones patrias

10:48 AM, Sep 10
Sergio Chumil completa la etapa 17 de la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil completa la etapa 17 de la Vuelta a España 2025

10:02 AM, Sep 10
Padre e hijas, a quienes llevaba al colegio, mueren atropellados por tráiler t
Nacionales

Padre e hijas, a quienes llevaba al colegio, mueren atropellados por tráiler

09:56 AM, Sep 10
Beéle responde a la filtración de video íntimo con Isabella Ladera t
Farándula

Beéle responde a la filtración de video íntimo con Isabella Ladera

11:19 AM, Sep 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosJusticiaEE.UU.Mundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos