 Dwayne Johnson: Impactante pérdida de peso para Chicken Man
Farándula

¡Irreconocible! La drástica pérdida de peso de Dwayne Johnson para interpretar a "Chicken Man"

Atrás quedó el Dwayne Johnson musculoso, ya que el actor ha tenido que transformar su figura para un importante papel en la cinta "Lizard Music".

Dwayne Johnson, Instagram
Dwayne Johnson / FOTO: Instagram

Dwayne Johnson, un hombre que construyó su carrera y su fama gracias a su fuerza física, hoy luce una figura bastante más delgada.

Con esta transformación, el actor ha demostrado que está dispuesto a ir más allá de los limites habituales para dar vida cualquier rol de algún personaje que le propongan.

Dwayne Johnson ha llamado la atención con su apariencia notablemente más esbelta. El luchador profesional convertido en estrella de cine explicó el cambio durante la serie "In Conversation With..." del Festival Internacional de Cine de Toronto 2025, realizada el lunes.

Aunque sigue siendo musculoso, dijo que ha adelgazado para un papel en una película, según la revista People.

"Vamos a hacer una película llamada ‘Lizard Music’, que está basada en una novela escrita por Daniel Pinkwater", dijo Johnson.

Dwayne Johnson interpreta a un hombre excéntrico de 70 años conocido como el 'Chicken Man'. Este personaje vive en una isla invisible y tiene como mejor amiga a una gallina llamada Claudia.

La historia sigue a un niño que descubre una transmisión misteriosa de lagartos tocando música lo que lo lleva a una aventura extraordinaria.

"Estoy muy emocionado porque tengo la oportunidad de transformarme de nuevo, como pude hacerlo en ‘The Smashing Machine’", dijo Johnson. "No puedo esperar".

Foto embed
Dwayne Johnson - Instagram

Su deseo de transformarse

Dwayne Johnson ha mencionado que la decisión de perder peso para interpretar al "Chicken Man'" fue una forma de desafiarse a sí mismo y mostrar su versatilidad como actor.

A pesar de que está en proceso de adelgazar más, enfatiza que este cambio es temporal y específico para ese papel. Sin embargo, no deja de llamar la atención su impactante cambio.

Este cambio en la apariencia de Dwayne Johnson refleja su deseo de diversificar sus roles y alejarse de los personajes de acción que lo han caracterizado en el pasado.

El actor luce más musculoso en el próximo drama "The Smashing Machine". Johnson interpreta a Mark Kerr, exluchador de MMA y campeón de peso pesado de la UFC, en la película.

