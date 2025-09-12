 Anna Wintour Ignora a Peso Pluma y Kenia OS: ¡Momento Viral!
Farándula

Anna Wintour ignora a Peso Pluma y Kenia Os y el momento se hace viral

La famosa ex editora de Vogue lanzó una mordaz mirada a la cantante mexicana en el primer día de la New York Fashion Week 2025 y los usuarios aseguran que es una escena diga de "El Diablo viste a la Moda".

Kenia Os y Peso Pluma
Kenia Os y Peso Pluma

La presencia de Kenia OS y Peso Pluma en la edición más reciente del New York Fashion Week no pasó desapercibida.

La cantante mexicana, conocida por su autenticidad y estilo vanguardista, acaparó miradas al desfilar por la primera fila de uno de los shows más esperados.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de Anna Wintour, la legendaria editora en jefe de Vogue, al verla.

En las imágenes difundidas por Instagram y TikTok, se aprecia a Anna Wintour frente a la cámara mientras posa con diseñadores y celebridades.

Justo cuando la cantante Kenia Os se acomoda a su lado, la legendaria figura de la moda voltea ligeramente hacia ella y eleva un poco la barbilla, para luego voltear a las cámaras con un semblante serio y labios fruncidos.  

Mientras algunos internautas mexicanos aseguraron que el gesto de Wintour fue de aprobación, otros compararon el momento con una escena de la película The Devil Wears Prada (El Diablo viste a la Moda, por su título en español).

Cabe recordar que Miranda Priestly (el personaje principal de dicha película interpretado por Meryl Streep) está inspirado en Anna Wintour.

Sigue triunfando

Kenia OS ha logrado posicionarse no solo en la música, sino también en el mundo del estilo, con una propuesta que mezcla lo urbano con lo sofisticado, siempre manteniendo su esencia disruptiva. Su participación en el Fashion Week refuerza su creciente impacto cultural, abriendo puertas para más artistas latinos en escenarios de talla global.

Aunque Anna Wintour no dio declaraciones directas sobre Kenia, su reacción ha sido suficiente para encender la conversación: ¿será que la mexicana está en la mira de Vogue para futuras colaboraciones editoriales?

Lo cierto es que este encuentro simboliza un momento importante en la carrera de Kenia OS, quien sigue cruzando fronteras y conquistando espacios que antes parecían reservados para las grandes figuras de la moda y el entretenimiento internacional.

Kenia Os, Peso Pluma y Anna Wintour

