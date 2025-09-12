Dakota Johnson deslumbra con vestido transparente en redes

Dakota Johnson volvió a convertirse en el centro de atención durante la exclusiva cena organizada por la Fundación Kering, evento celebrado en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York.
La protagonista de Cincuenta Sombras de Grey deslumbró en la alfombra roja con un atuendo transparente que generó comentarios inmediatos tanto en la prensa especializada como en redes sociales.
El diseño, firmado por una reconocida casa de moda de lujo, consistía en un vestido de silueta fluida confeccionado en delicada gasa negra, con detalles bordados estratégicos que jugaban entre la elegancia y la sensualidad.
La transparencia de la prenda dejaba entrever la figura de Dakota Johnson, quien complementó el look con accesorios minimalistas y un peinado suelto, aportando un aire sofisticado y natural.
Johnson, conocida por su estilo arriesgado y su capacidad para reinventarse en cada aparición pública, recibió elogios por la seguridad con la que llevó el atuendo.
Diversos medios internacionales destacaron su habilidad para combinar la sensualidad con la sobriedad propia de un evento de carácter benéfico.
Más detalles
La cena de la Fundación Kering reúne cada año a importantes personalidades del cine, la moda y la filantropía, con el objetivo de recaudar fondos para apoyar proyectos enfocados en la equidad de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En esta edición, la presencia de Dakota Johnson no solo reforzó el glamour de la velada, sino que también evidenció su compromiso con causas sociales, dado que la actriz ha sido portavoz en múltiples ocasiones sobre temas de empoderamiento femenino.
Las imágenes del evento rápidamente se viralizaron, con miles de comentarios que aplaudieron su elección estilística y la convirtieron en una de las figuras más comentadas de la noche.
Sin duda, Dakota Johnson volvió a demostrar que su nombre es sinónimo de elegancia audaz y sofisticación en la industria del entretenimiento y la moda.