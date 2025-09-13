Dalilah Polanco confiesa que perteneció a la secta NXIVM

Durante la más reciente edición de La Casa de los Famosos México 2025, la actriz Dalilah Polanco encendió la polémica al revelar que perteneció a la secta NXIVM, conocida internacionalmente por sus prácticas de explotación sexual bajo la dirección de Keith Raniere.
En una conversación con el participante Shiky, Polanco confesó: "Estuve en una secta, sí, NXIVM". La declaración se viralizó rápidamente, generando comentarios sobre la cercanía de Polanco con otras figuras mexicanas vinculadas al grupo, como Ludwika Paleta, esposa de Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, señalado también por su relación con la organización.
Amiga de Dalilah se pronuncia
Tras el revuelo, Andrea Camargo, estilista y amiga cercana de Dalilah, aclaró que la actriz nunca formó parte formalmente de NXIVM. A través de un audio difundido en redes, Camargo explicó que Polanco solo asistió a un par de pláticas organizadas por la secta, similares a talleres de superación personal, y que su participación nunca implicó compromisos ni pagos significativos.
Jamás estuvo en la secta ni la marcaron como vaca. Fue quizá a dos pláticas, la invitaron a seguir, pero dijo que no porque era mucho dinero", aseguró.
NXIVM operó en Estados Unidos, México, Canadá y Sudamérica desde 1998, presentándose como un programa de desarrollo personal, pero investigaciones revelaron que su líder utilizaba la organización para manipular y explotar sexualmente a mujeres. El caso alcanzó notoriedad mundial, con arrestos y condenas por delitos graves, incluyendo tráfico sexual y trabajo forzado.
La confesión de Polanco se suma a otras revelaciones de actrices mexicanas, como Verónica Jaspeado, quien relató su experiencia dentro del grupo ‘DOS’, y otras figuras políticas que tuvieron contacto con Raniere.
Dalilah Polanco mantiene una amistad cercana con Ludwika Paleta y, según sus allegados, su exposición pública busca aclarar que su vínculo con NXIVM fue limitado y superficial. No obstante, su declaración continúa generando debate y reflexión sobre la influencia y alcance de sectas como NXIVM en celebridades y personas de la esfera pública.