Selena Gomez Brilla en Vestido Rojo en los Emmy 2025

La estrella internacional Selena Gomez fue una de las grandes protagonistas en la alfombra roja de los Premios Emmy 2025, celebrados en Los Ángeles.
La actriz, cantante y productora acaparó flashes y miradas al llegar con un atuendo que combinó glamour clásico con un toque moderno, consolidándose como una de las mejor vestidas de la noche.
Selena Gomez deslumbró en una silueta hecha a la medida por Louis Vuitton junto a su prometido, Benny Blanco.
El look fue complementado con joyería discreta pero sofisticada y un peinado recogido que dejaba en evidencia su porte refinado.
Su aparición no solo generó comentarios por la elección estilística, sino también por la relevancia que tiene en la gala. La serie que protagoniza, "Only Murders in the Building", compite a Mejor Serie de Comedia gracias a su cuarta temporada.
La llegada de Selena Gomez fue recibida con entusiasmo tanto por la prensa como por los fanáticos que se congregaron a las afueras del recinto. En redes sociales, su nombre rápidamente se convirtió en tendencia, con miles de publicaciones que elogiaban su estilo y celebraban su trayectoria en la televisión.
Más detalles
Los Emmy 2025 marcan un momento clave en la carrera de Selena Gomez, quien ha demostrado ser una artista versátil capaz de brillar tanto en la música como en la actuación y la producción. Su presencia en la alfombra roja reafirmó su estatus como ícono cultural y referente en la industria del entretenimiento.
Aunque no figuró en las nominaciones personales, todo apunta a que asistió a la ceremonia para respaldar a sus compañeros, y al proyecto que la ha mantenido en el radar internacional.
Además, el estreno de la quinta temporada, apenas días antes de la gala, le dio un aire de relevancia renovada.
Y recordando que en 2024, la artista había sido reconocida con una nominación como Mejor Actriz Principal en Comedia, su papel en los Emmys de este año reforzarían la expectativa de que vuelva a competir en un futuro cercano.