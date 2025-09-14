 Selena Gomez Brilla en Vestido Rojo en los Emmy 2025
Farándula

Emmy 2025: Selena Gomez deslumbra con su belleza en un vestido rojo

La actriz y cantante deslumbró en una silueta hecha a la medida por Louis Vuitton junto a su prometido, Benny Blanco.

Compartir:
Selena Gomez, Instagram
Selena Gomez / FOTO: Instagram

La estrella internacional Selena Gomez fue una de las grandes protagonistas en la alfombra roja de los Premios Emmy 2025, celebrados en Los Ángeles.

La actriz, cantante y productora acaparó flashes y miradas al llegar con un atuendo que combinó glamour clásico con un toque moderno, consolidándose como una de las mejor vestidas de la noche.

Selena Gomez deslumbró en una silueta hecha a la medida por Louis Vuitton junto a su prometido, Benny Blanco

Foto embed
Selena Gomez Benny Blanco Emmy - Instagram

El look fue complementado con joyería discreta pero sofisticada y un peinado recogido que dejaba en evidencia su porte refinado.

Su aparición no solo generó comentarios por la elección estilística, sino también por la relevancia que tiene en la gala. La serie que protagoniza, "Only Murders in the Building", compite a Mejor Serie de Comedia gracias a su cuarta temporada.

La llegada de Selena Gomez fue recibida con entusiasmo tanto por la prensa como por los fanáticos que se congregaron a las afueras del recinto. En redes sociales, su nombre rápidamente se convirtió en tendencia, con miles de publicaciones que elogiaban su estilo y celebraban su trayectoria en la televisión.

Más detalles

Los Emmy 2025 marcan un momento clave en la carrera de Selena Gomez, quien ha demostrado ser una artista versátil capaz de brillar tanto en la música como en la actuación y la producción. Su presencia en la alfombra roja reafirmó su estatus como ícono cultural y referente en la industria del entretenimiento.

Aunque no figuró en las nominaciones personales, todo apunta a que asistió a la ceremonia para respaldar a sus compañeros, y al proyecto que la ha mantenido en el radar internacional.

Además, el estreno de la quinta temporada, apenas días antes de la gala, le dio un aire de relevancia renovada.

Y recordando que en 2024, la artista había sido reconocida con una nominación como Mejor Actriz Principal en Comedia, su papel en los Emmys de este año reforzarían la expectativa de que vuelva a competir en un futuro cercano.

En Portada

Guatemala festeja su 204 aniversario de Independenciat
Nacionales

Guatemala festeja su 204 aniversario de Independencia

06:37 PM, Sep 14
Lester Martínez envía mensaje a los que no creyeron en él ni en Guatemalat
Deportes

Lester Martínez envía mensaje a los que no creyeron en él ni en Guatemala

07:01 PM, Sep 14
¿Cómo estará el clima para los desfiles? Esto dice el Insivumeht
Nacionales

¿Cómo estará el clima para los desfiles? Esto dice el Insivumeh

01:52 PM, Sep 14
Las estrellas Drag Race llegan al Emmy vestidas como Michael Jackson y Labubut
Farándula

Las estrellas Drag Race llegan al Emmy vestidas como Michael Jackson y Labubu

05:14 PM, Sep 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.redes socialesMundial 2026Futbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos