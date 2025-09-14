Justine Lupe deslumbra en los Emmy con escote atrevido

La ceremonia de premios que celebra lo mejor de la televisión llega esta noche: Los Emmy 2025.
Las mejores series del año y sus estrellas se visten de gala para la 77 edición de los premios de la Academia de la Televisión estadounidense.
Pero antes de que tus series y actores favoritos sean homenajeados en el Teatro Peacock de Los Ángeles, los famosos comienzan a desfilar en la alfombra roja de los Emmy.
Algunos look de seguro no pasarán desapercibidos como el sexy y atrevido vestido de la actriz Justine Lupe, quien ha sido una de las primera en llegar.
La estrella de la serie nominada "Nadie quiere esto" deslumbró con un transparente vestido de Carolina Herrera y un escote que llegaba casi al ombligo.
¿Quiénes entregarán premios?
Entre los invitados confirmados para subir al escenario de los Emmy están confirmadas muchas estrellas de la pequeña y la gran pantalla, cuyos looks también podremos cazar al pasar por la alfombra roja.
Cuenta con ver esta noche a ganadores de anteriores ediciones como pasados ganadores como Jason Bateman, Jennifer Coolidge, Alan Cumming, Tina Fey, Sarah Paulson, Evan Peters, Hiroyuki Sanada y Anna Sawai.
Elizabeth Banks, Angela Bassett, Alexis Bledel, Eric Dane, Tony Goldwyn, Lauren Graham, Mariska Hargitay, Justin Hartley, Charlie Hunnam, Jude Law, Christopher Meloni, Leanne Morgan, Jenna Ortega, Phylicia Rashad, Michael Schur, Sydney Sweeney, Sofia Vergara, Jesse Williams y Catherine Zeta-Jones también están entre las estrellas invitadas a entregar estatuillas.