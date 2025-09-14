 Jake Gyllenhaal hace realidad el sueño de Owen Cooper
Farándula

Jake Gyllenhaal cumple el sueño de Owen Cooper previo a los Emmy

El actor sorprendió con un emotivo regalo al protagonista de "Adolescencia" durante una entrevista previa a la entrega de premios.

Jake Gyllenhaal y Owen Cooper , Instagram
Jake Gyllenhaal y Owen Cooper / FOTO: Instagram

Los sueños se cumplen y así quedó demostrado cuando Owen Cooper cumplió su deseo de conocer a su ídolo de la actuación Jake Gyllenhaal.

El actor de Donnie Darko le hizo una visita sorpresa al joven protagonista de Adolescencia en un tierno video compartido por Netflix.   

Owen Cooper, quien hizo historia como el nominado más joven en la categoría de Mejor Actor de Reparto de Miniserie , fue interrumpido durante una entrevista por Gyllenhaal, también nominado en la categoría de Mejor Actor Principal de Miniserie por Presunto Inocente de Apple TV+ .

Foto embed
Adolescencia Owen Cooper - Instagram

Hace apenas unos días, Owen Cooper apareció en Jimmy Kimmel Live! para reiterar: "Quiero llegar allí [a los Emmy ], hacer todos los medios y luego simplemente molestar a Jake Gyllenhaal toda la noche", agregando que conocer a la estrella es su prioridad "número uno".

En una recopilación de clips previa al eventual encuentro de ambos, Cooper llamó a Gyllenhaal su "actor favorito de todos los tiempos", diciendo que "no puede esperar para conocerlo" y que "le encantaría" colaborar con la estrella de Nightcrawler.

Sueño cumplido

Las imágenes muestran a Jake Gyllenhaal caminando por el pasillo alfombrado de un hotel camino a encontrarse con Cooper. Con el regalo en la mano, admitió:

"Ahora estoy nervioso. Estoy emocionado". Al entrar en la habitación, sin que el joven actor lo viera, el entrevistador le preguntó a Owen Cooper qué diría si se encontrara con su inspiración en persona:

"No lo sé. Me lo quedaré mirando. La verdad es que no lo sé. No tengo palabras", respondió Cooper.

Al verlo Cooper se quedó sin palabras y se dio la vuelta para procesar su sorpresa. Ambos se abrazaron y Gyllenhaal le entregó un recuerdo con una inscripción en la base:

"Hice esta película y me nominaron al Oscar", explicó, "y un amigo me envió esto antes; algo igualito. Es un patito de la suerte".

"Solo vine porque ha estado hablando demasiado de mí, así que pensé que lo pararía, lo pararía y lo haría", bromeó Gyllenhaal mientras los dos se tomaban fotos y Cooper le agradeció por su tiempo.

