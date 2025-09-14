 Estrellas de Drag Race brillan en los Emmy como MJ y Labubu
Las estrellas Drag Race llegan al Emmy vestidas como Michael Jackson y Labubu

La alfombra roja de los premios Emmy trae muchas sorpresas y sobre todo llamativos atuendos.

Drag Race, Instagram
Drag Race / FOTO: Instagram

Los Premios Emmy son reconocimientos que se entregan cada año para destacar lo mejor de la televisión en Estados Unidos.

Son considerados uno de los galardones más importantes del medio, comparables a los Premios Oscar en el ámbito cinematográfico.

Este domingo 14 de septiembre se premiarán las mejores series que se estrenaron a lo largo de 2024. La edición número 77 de los Premios Emmy se realizarán en el Teatro Peacock de Los Ángeles, California. 

Podrás ver la cobertura completa de los Premios Emmy 2025 a través de  TNT y HBO Max desde las 18:00 horas.

Mientras tanto, los famosos comienzan a llegar a la alfombra roja y sin duda este año trae muchas sorpresas. Tal como en ediciones anteriores, las estrellas del reality sorprenden con sus exuberantes y llamativos looks.

Las estrellas de RuPaul's Drag Race  sorprendieron a todos cuando llegaron a la alfombra roja para la entrega de premios de este año, sin embargo,  Joella dejó a todos boquiabiertos con su look inspirado en Labubu . 

De hecho, la concursante de la temporada 17 llegó con un traje peludo color canela, con las clásicas orejas de Labubu.

Joella, cuyo rostro apenas se veía en un círculo perfecto, con maquillaje diseñado para imitar los ojos y dientes afilados de un Labubu, también lució un vestido rojo, un sombrero tejido, zapatos rojos y un bolso con forma de contenedor de comida para llevar. 

Foto embed
Joella Drag Race - Instagram

¿Qué premios se han entregado ya?

Los pasados 6 y 7 de septiembre se entregó el primer cargamento de Premios Emmy, los conocidos como Creative Arts Emmy. 

Una de las favoritas de esta noche, The Studio [Apple TV+], se puso en cabeza ya con 9 galardones, por delante de los 8 acumulados por El Pingüino [HBO Max] y los 6 de Separación [Apple TV+].

El cómico Nate Bargatze será el maestro de ceremonias, tomando el relevo de los actores Eugene y Dan Levy, que presentaron la gala el año pasado.

Bargatze, además de presentador, es un nominado de la noche: opta a dos estatuillas en las categorías de mejor guion y mejor programa de variedades con su show Your Friend, Nate Bargatze.

