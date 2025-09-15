 Cazzu inicia gira con indirecta a Nodal: ¡Descubre más!
Farándula

¿Cazzu inicia su gira con una indirecta a Nodal?

La cantante se presentó en el Movistar Arena con un lleno total y conectó con sus miles de fans al interpretar la canción "Con otra".

Nodal Cazzu, Instagram
Nodal Cazzu / FOTO: Instagram

Cazzu volvió a los escenarios para presentar Latinaje y, en su primera noche en el Movistar Arena, entregó un show inolvidable.

Y no se trata solo de música; es un relato en cuatro actos, pensado hasta el mínimo detalle, que mezcla lo íntimo con lo colectivo, lo ancestral con lo urbano, lo visceral con lo simbólico.

Al abrir su serie de conciertos, Cazzu pronunció unas palabras que, sin mencionar nombres, parecieron dirigidas a una figura de su pasado sentimental, lo que reavivó el interés en la relación que ambos mantuvieron y en los acontecimientos posteriores a su ruptura.

Sin hacer referencia explícita, la cantante expresó: "Aprendé, ¿sabés? Mirá y aprendé. Ahí está. Y vos pensabas que eras el diablo, boludo".

Esta declaración generó una reacción inmediata entre los asistentes, que la ovacionaron, y también provocó un intenso debate en redes sociales.

Lo que sucedió

La separación entre Cazzu y Christian Nodal se produjo en mayo de 2024, tras dos años de relación y una hija en común. La controversia no tardó en intensificarse cuando, apenas dos semanas después, Nodal anunció su noviazgo con Ángela Aguilar, con quien contrajo matrimonio en julio del mismo año.

Esta sucesión de hechos provocó que numerosos usuarios en redes sociales especularan sobre una posible infidelidad por parte del cantante hacia la madre de su hija, señalando la rapidez con la que formalizó su nueva relación.

Durante los primeros meses tras la ruptura, Cazzu optó por no hacer declaraciones públicas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la artista comenzó a expresar su perspectiva sobre la situación.

