Esme la Chapina deslumbra con baile en atrevido atuendo

Esme La Chapina volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras publicar un video en TikTok donde aparece realizando un baile que rápidamente se volvió tendencia.
En el clip, que acumula miles de reproducciones y comentarios en pocas horas, La creadora de contenido guatemalteca muestra su característico estilo alegre y espontáneo, acompañando la coreografía con una mezcla de pasos urbanos y toques de baile latino.
La naturalidad con la que se desenvuelve frente a la cámara fue uno de los aspectos más elogiados por sus seguidores.
Lo que más llamó la atención fue que Esme La Chapina aparece con un sexy y diminuto vestuario mientras hace un twerking.
@esmelachapina2
Reacciones
Los usuarios no tardaron en reaccionar, llenando la publicación de comentarios positivos y compartiendo el video en otras plataformas.
"Siempre transmite buena vibra", "nadie baila con tanta energía como ella" y "Esme nunca decepciona" fueron algunos de los mensajes que se repitieron entre los fans.
Con esta publicación, Esme La Chapina refuerza su lugar como una de las creadoras digitales más queridas de la región, consolidando una comunidad que crece día a día gracias a su autenticidad y carisma.
El baile no solo entretuvo a su audiencia, sino que también motivó a muchos usuarios a recrear la coreografía, lo que podría convertirlo en un nuevo trend viral dentro de la plataforma.