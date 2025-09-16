 Estrenos de Cine en Guatemala: Nuevas Películas
Farándula

Estrenos de cine en Guatemala: lo nuevo en la cartelera esta semana

Animación, fantasía, ciencia ficción y terror llegan a las salas de cine para cautivar al público.

Compartir:
Estrenos, Estrenos
Estrenos / FOTO: Estrenos

Los estrenos de cine de esta semana prometen conquistar a los amantes de la pantalla grande con historias que combinan aventura, fantasía, drama y suspenso.  En Guatemala, la cartelera se renueva con propuestas para todos los gustos, desde cintas animadas hasta thrillers cargados de tensión.

Estas son las películas que llegan a la pantalla grande y que definitivamente no puedes dejar de ver.

  • La tortuga roja

Esta obra animada, coproducción internacional aclamada en festivales, narra la historia de un hombre que naufraga en una isla desierta. Allí, mientras intenta sobrevivir y buscar una salida, se encuentra con una misteriosa tortuga roja que cambiará el rumbo de su vida.

Con un estilo visual poético y sin diálogos, la película ofrece una experiencia única que invita a reflexionar sobre la naturaleza, la soledad y los ciclos de la vida. Ideal para quienes buscan un cine contemplativo y diferente.

  • La princesa y la flor mágica

Esta cinta de fantasía cuenta la travesía de una joven princesa que descubre una flor con poderes extraordinarios, capaz de salvar o condenar a todo su reino.  A lo largo de la aventura, la protagonista deberá enfrentar pruebas, enemigos y decisiones que pondrán a prueba su valentía y su corazón.

Con escenarios mágicos y personajes entrañables, la película resalta valores como la amistad y el coraje.

Más estrenos que no te puedes perder

  • Gravedad

Mientras reparan un satélite fuera de su nave, dos astronautas sufren un grave accidente y quedan flotando en el espacio. Son la doctora Ryan Stone, una brillante ingeniera que realiza su primera misión espacial, y el veterano astronauta Matt Kowalsky.

La misión exterior parecía rutinaria, pero una lluvia de basura espacial les alcanza y se produce el desastre: el satélite y parte de la nave quedan destrozados, dejando a Ryan y Matt completamente solos, momento a partir del cual intentarán por todos los medios buscar una solución para volver a la Tierra.

La modelo guatemalteca de OnlyFans Kaeelen García sorprende con su atuendo patriótico

La joven compartió un video en sus redes sociales con el que dejó a muchos con la boca abierta.

  • Vampiras: Resurección

El terror también se hace presente con esta película española que revive el mito de las criaturas de la noche. La trama se centra en un grupo de jóvenes que, sin saberlo, despiertan a un antiguo aquelarre de vampiras sedientas de sangre.

En Portada

EE. UU. destaca avances notables en colaboración con Guatemala para atender migración y combatir narcotráfico t
Nacionales

EE. UU. destaca "avances notables" en colaboración con Guatemala para atender migración y combatir narcotráfico

08:26 AM, Sep 16
Lester Martínez y Sergio Chumil reciben felicitación del presidente Arévalot
Deportes

Lester Martínez y Sergio Chumil reciben felicitación del presidente Arévalo

08:58 AM, Sep 16
Videos muestran brutales peleas durante el paso de antorchas en Guatemalat
Viral

Videos muestran brutales peleas durante el paso de antorchas en Guatemala

10:02 AM, Sep 16
VIDEOS. Impresionante bola de fuego ilumina el cielot
Viral

VIDEOS. Impresionante bola de fuego ilumina el cielo

08:36 AM, Sep 16

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosEE.UU.Noticias de Guatemala#liganacionalMundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos