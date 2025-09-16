Estrenos de Cine en Guatemala: Nuevas Películas

Los estrenos de cine de esta semana prometen conquistar a los amantes de la pantalla grande con historias que combinan aventura, fantasía, drama y suspenso. En Guatemala, la cartelera se renueva con propuestas para todos los gustos, desde cintas animadas hasta thrillers cargados de tensión.
Estas son las películas que llegan a la pantalla grande y que definitivamente no puedes dejar de ver.
- La tortuga roja
Esta obra animada, coproducción internacional aclamada en festivales, narra la historia de un hombre que naufraga en una isla desierta. Allí, mientras intenta sobrevivir y buscar una salida, se encuentra con una misteriosa tortuga roja que cambiará el rumbo de su vida.
Con un estilo visual poético y sin diálogos, la película ofrece una experiencia única que invita a reflexionar sobre la naturaleza, la soledad y los ciclos de la vida. Ideal para quienes buscan un cine contemplativo y diferente.
- La princesa y la flor mágica
Esta cinta de fantasía cuenta la travesía de una joven princesa que descubre una flor con poderes extraordinarios, capaz de salvar o condenar a todo su reino. A lo largo de la aventura, la protagonista deberá enfrentar pruebas, enemigos y decisiones que pondrán a prueba su valentía y su corazón.
Con escenarios mágicos y personajes entrañables, la película resalta valores como la amistad y el coraje.
Más estrenos que no te puedes perder
- Gravedad
Mientras reparan un satélite fuera de su nave, dos astronautas sufren un grave accidente y quedan flotando en el espacio. Son la doctora Ryan Stone, una brillante ingeniera que realiza su primera misión espacial, y el veterano astronauta Matt Kowalsky.
La misión exterior parecía rutinaria, pero una lluvia de basura espacial les alcanza y se produce el desastre: el satélite y parte de la nave quedan destrozados, dejando a Ryan y Matt completamente solos, momento a partir del cual intentarán por todos los medios buscar una solución para volver a la Tierra.
- Vampiras: Resurección
El terror también se hace presente con esta película española que revive el mito de las criaturas de la noche. La trama se centra en un grupo de jóvenes que, sin saberlo, despiertan a un antiguo aquelarre de vampiras sedientas de sangre.