Juan Soler deja 'Top Chef VIP' tras preinfarto

Durante la recta final de "Top Chef VIP", que se graba en Colombia para la cadena Telemundo, Juan Soler empezó a sentirse mal mientras se encontraba en el foro. Relatos de personas allegadas indican que experimentó síntomas como dificultad para respirar, dolores en brazos y manos, un cansancio extremo, así como episodios de presión arterial elevada.
Ante estas señales, pidió ayuda del servicio médico del programa y fue trasladado con urgencia a un hospital. Allí los médicos diagnosticaron lo que popularmente se llama un "preinfarto" —una condición grave que obliga a suspender actividades físicas o estresantes para evitar un posible infarto.
Juan Soler permaneció en observación médica durante algunos días. Los reportes señalan que los médicos le advirtieron que el origen del problema estaba muy vinculado al estrés producido tanto por la carga intensa de trabajo en el reality como por factores físicos acumulados.
También se menciona que algunos exámenes mostraron complicaciones renales menores que deberán atenderse.
Por el momento el actor se encuentra estable y con el tratamiento respectivo.
¿Quién es Juan Soler?
Juan Soler Valls Quiroga nació el 19 de enero de 1966 (actualmente 59 años) en San Miguel de Tucumán, Argentina. Comenzó su vida profesional como jugador de rugby y modelo, antes de dedicarse de lleno a la actuación.
En los años noventa emigró a México, donde participó en telenovelas exitosas que le forjaron fama y reconocimiento internacional.
A lo largo de su carrera ha protagonizado telenovelas como Cañaveral de pasiones, La otra, Marido en alquiler y Nada personal.
Es una figura conocida no solo por su talento actoral, sino por su carácter de ser un actor acostumbrado al trabajo exigente. Tiene hijas y ha sido vinculado también con labores empresariales.
Importancia y repercusiones
La renuncia de Soler al programa ocurre justamente cuando se acercaba al cierre de la temporada, lo que añade un matiz dramático tanto para la producción como para los seguidores del reality.
Según los informes, ya se habían grabado finales alternativos para contemplar diferentes escenarios, entre ellos uno en el que él declaraba su salida por "cuestiones personales". Se desconoce cuál versión se emitirá al aire.
Su decisión, basada en priorizar su salud, resuena con fuerza en el medio del entretenimiento, donde los ritmos de grabación, la presión mediática, los compromisos constantes y los desplazamientos exigen mucho física y emocionalmente.
Mira también:
@emisorasunidas897
Actividades de Independencia de Guatemala en Plaza de la Constitución. . . #IndependenciaGt #MesPatrio #Bandera♬ sonido original - Emisoras Unidas