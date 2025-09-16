Nuevo tráiler de Ed Gein: Charlie Hunnam sorprende en papel

El primer tráiler completo de "Monster: The Ed Gein Story", tercera temporada de la serie de antología Monster, acaba de hacer su debut oficial y ha provocado reacciones intensas al presentar a Charlie Hunnam transformado por completo en Ed Gein, el notorio asesino en serie y profanador de tumbas de la Wisconsin de los años cincuenta.
La producción, creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, se estrenará en Netflix el 3 de octubre de 2025.
En el tráiler se observa a Hunnam adoptar una imagen física muy distinta a la de sus papeles anteriores: delgadez marcada, expresiones contenidas, postura retraída, voz alterada y gestos que buscan reflejar no solo los crímenes, sino la psique tortuosa del personaje.
Puede verse a Gein interactuando con su madre, Augusta, interpretada por Laurie Metcalf; escenas que muestran su aislamiento, su obsesión con la figura materna, y momentos gráficos que incluyen despieces físicos perturbadores, máscaras hechas con piel humana, exhumaciones y otras imágenes que enfatizan lo grotesco de los actos.
El avance también incorpora un elemento meta: un fragmento en el que Gein se dirige directamente al público con la frase "Tú eres quien no puede apartar la mirada", poniendo en evidencia la tensión inherente al interés del espectador por los crímenes reales y la fascinación (y repulsión) que causan.
El tráiler está envuelto en una atmósfera sombría: decoraciones rurales, interiores deteriorados, iluminación tenue, momentos silenciosos que se interrumpen con gritos o destellos de violencia. La música de fondo, cortes escogidos de "It’s A Sin" de Pet Shop Boys, contribuye a un efecto inquietante al contrastar melodías conocidas con imágenes perturbadoras.
Sobre la producción y el elenco
"Monster: The Ed Gein Story" relata la vida de Ed Gein en su aislamiento tras la muerte de su madre, su progresiva desconexión con el mundo exterior y el descenso hacia actos criminales extremos, como el robo de cadáveres, creación de objetos con restos humanos, ocultamiento de cuerpos y asesinatos.
La serie examina también la influencia que tuvo su madre en su psiquis, la soledad, la obsesión y los traumas que lo convirtieron en un personaje que trascendería como inspiración para villanos ficticios del cine de terror.
El reparto incluye a figuras reconocidas además de Charlie Hunnam como Ed Gein. Laurie Metcalf interpreta a Augusta, su madre; Tom Hollander aparece como Alfred Hitchcock; Olivia Williams como Alma Reville, la esposa de Hitchcock; y Suzanna Son, Vicky Krieps, Lesley Manville, entre otros, completan el elenco.
Reacción e implicaciones
El avance ha generado ya una mezcla de expectación y rechazo. Muchos lo aplauden por su fidelidad al horror psicológico, la transformación que logra Hunnam y el respeto por los detalles históricos.
Otros cuestionan la crudeza de las imágenes, la exposición de violencia explícita y la posibilidad de que la serie cruce límites éticos al dramatizar hechos reales tan atroces. En redes sociales se comenta si el público está preparado para una representación tan gráfica, o si se convertirá en fenómeno viral por lo escabroso más que por la narrativa.
También se discute cómo esta temporada podría redefinir la antología "Monster", que en entregas anteriores centró la atención en otros criminales reales —Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez— y ahora apunta a un caso que, aunque menos mediático por décadas, tiene profunda huella en la mitología del horror moderno.
Mira también:
@emisorasunidas897
Actividades de Independencia de Guatemala en Plaza de la Constitución. . . #IndependenciaGt #MesPatrio #Bandera♬ sonido original - Emisoras Unidas