Catherine Fulop sufre caída en pleno show de Erreway

Lo que prometía ser una noche llena de nostalgia y música se convirtió en un momento inesperado cuando Catherine Fulop sufrió una caída en pleno concierto de Erreway, durante su presentación especial en el marco de la gira de reencuentro de la icónica banda argentina.
El incidente ocurrió cuando Catherine Fulop, invitada al escenario para saludar a los integrantes y al público, perdió el equilibrio al caminar cerca de la tarima.
La caída ocurrió mientras la actriz de 60 años, recordada por su papel de Sonia Rey en Rebelde Way, interactuaba con Camila Bordonaba, quien interpretó a su hija Marizza Pía Spirito en la ficción.
En medio de la actuación, Fulop dio un mal paso con sus botas y terminó tropezando. La artista cayó entre carteles y contra la pantalla del teleprompter ubicada debajo del escenario.
Ante la sorpresa de los asistentes, la argentina cayó al suelo frente a cientos de espectadores. Inmediatamente, personal de seguridad y algunos de los músicos corrieron a ayudarla.
Por fortuna, la caída no pasó a mayores. Tras ponerse de pie y con una sonrisa nerviosa, Catherine Fulop bromeó con el público para restarle importancia al incidente, gesto que fue recibido con aplausos y ovaciones.
"¡Esto me pasa por emocionarme demasiado!", dijo con buen humor, desatando risas entre los fans.
Viralizan las imágenes
El momento fue captado en video por varios asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron la naturalidad con la que ella manejó la situación. Muchos elogiaron su profesionalismo y la energía que mantuvo pese al percance.
El concierto continuó sin interrupciones, y tanto los integrantes de Erreway como Catherine compartieron después mensajes de agradecimiento a los fanáticos por el cariño recibido durante la velada.
Aunque inesperado, este episodio mostró una vez más la cercanía y carisma de Catherine Fulop con el público, reafirmando por qué sigue siendo una de las figuras más queridas de la televisión y el espectáculo en Latinoamérica.