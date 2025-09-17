 Catherine Fulop sufre caída en pleno show de Erreway
Farándula

Catherine Fulop cae del escenario en pleno show de Erreway

Las imágenes captan el momento justo cuando la artista argentina interpretaba una canción pero no midió hasta donde terminaba el escenario y terminó en el piso.

Compartir:
catherine fulop, Instagram
catherine fulop / FOTO: Instagram

Lo que prometía ser una noche llena de nostalgia y música se convirtió en un momento inesperado cuando Catherine Fulop sufrió una caída en pleno concierto de Erreway, durante su presentación especial en el marco de la gira de reencuentro de la icónica banda argentina.

El incidente ocurrió cuando Catherine Fulop, invitada al escenario para saludar a los integrantes y al público, perdió el equilibrio al caminar cerca de la tarima.

La caída ocurrió mientras la actriz de 60 años, recordada por su papel de Sonia Rey en Rebelde Way, interactuaba con Camila Bordonaba, quien interpretó a su hija Marizza Pía Spirito en la ficción.

En medio de la actuación, Fulop dio un mal paso con sus botas y terminó tropezando. La artista cayó entre carteles y contra la pantalla del teleprompter ubicada debajo del escenario.

Ante la sorpresa de los asistentes, la argentina cayó al suelo frente a cientos de espectadores. Inmediatamente, personal de seguridad y algunos de los músicos corrieron a ayudarla.

Por fortuna, la caída no pasó a mayores. Tras ponerse de pie y con una sonrisa nerviosa, Catherine Fulop bromeó con el público para restarle importancia al incidente, gesto que fue recibido con aplausos y ovaciones.

"¡Esto me pasa por emocionarme demasiado!", dijo con buen humor, desatando risas entre los fans.

Viralizan las imágenes

El momento fue captado en video por varios asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron la naturalidad con la que ella manejó la situación. Muchos elogiaron su profesionalismo y la energía que mantuvo pese al percance.

El concierto continuó sin interrupciones, y tanto los integrantes de Erreway como Catherine compartieron después mensajes de agradecimiento a los fanáticos por el cariño recibido durante la velada.

Aunque inesperado, este episodio mostró una vez más la cercanía y carisma de Catherine Fulop con el público, reafirmando por qué sigue siendo una de las figuras más queridas de la televisión y el espectáculo en Latinoamérica.

En Portada

Familia queda soterrada en Alta Verapazt
Nacionales

Familia queda soterrada en Alta Verapaz

08:10 AM, Sep 20
Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump t
Internacionales

Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump

08:01 AM, Sep 20
Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentadort
Farándula

Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentador

07:59 AM, Sep 20
Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025t
Deportes

Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025

10:44 AM, Sep 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos