Esme la Chapina: Tatuaje íntimo revela sus atributos

Esme La Chapina es una influencer y youtuber guatemalteca, una mujer empoderada, que en medio de su rebeldía ha logrado influenciar en su entorno.
Sandra Esmeralda Sanabria, conocida como Esme La Chapina, acude a sus redes sociales para compartir con sus fans detalles de su vida diaria.
La generadora de contenido guatemalteca volvió a encender las redes sociales con una publicación que ha dejado a más de uno con la boca abierta.
A través de sus historias de Instagram, Esme La Chapina compartió una candente imagen en la que aparece recostada sentada haciendo enfocando su figura en diminuto bikini y donde deja ver el tatuaje que se hizo en la parte arriba de su intimidad.
Hace unas semanas fue tendencia en redes sociales, esta vez por una publicación donde se muestra sin censura mientras le retocan el tatuaje que tiene en sus atributos traseros.
"Hoy si como nuevo... ¿ahora qué me van a criticar?", escribió en sus historias de Instagram.
Salto a la fama
El personaje de Esme La Chapina nació de la creatividad de Esmeralda Sabrina, una joven de 23 años de edad, originaria de Chiquimulilla, Santa Rosa.
Esmeralda es una mujer fuerte, una mujer natural, que con sus defectos y virtudes destaca por su esfuerzo y constancia por hacer de sus sueños una realidad.
Hace un par de años Esme La Chapina incursionó en la música y publicó un video en Youtube que se volvió viral, así escribió un capitulo más en su carrera.
Su momento más feliz en la vida fue cuando nació su hijo. "Jamás lo voy a olvidar y yo creo que cualquier madre jamás olvidará cuando dio a luz", asegura Esme La Chapina.