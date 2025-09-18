 Esme la Chapina: Tatuaje íntimo revela sus atributos
Farándula

Esme La Chapina deja ver íntimo tatuaje haciendo zoom a sus atributos

La creadora de contenido no deja de acaparar la atención en las redes sociales, esta vez hizo un acercamiento a sus figura mientras posaba en bikini dejando ver de más.

Compartir:
Esme La Chapina, Instagram
Esme La Chapina / FOTO: Instagram

Esme La Chapina es una influencer y youtuber guatemalteca, una  mujer empoderada, que en medio de su rebeldía ha logrado influenciar en su entorno.

Sandra Esmeralda Sanabria, conocida como Esme La Chapina, acude a sus redes sociales para compartir con sus fans detalles de su vida diaria.

La generadora de contenido guatemalteca volvió a encender las redes sociales con una publicación que ha dejado a más de uno con la boca abierta. 

Foto embed
Esme La chapina - Instagram

A través de sus historias de Instagram, Esme La Chapina compartió una candente imagen en la que aparece recostada sentada haciendo enfocando su figura en diminuto bikini y donde deja ver el tatuaje que se hizo en la parte arriba de su intimidad.

Hace unas semanas fue tendencia en redes sociales, esta vez por una publicación donde se muestra sin censura mientras le retocan el tatuaje que tiene en sus atributos traseros.  

"Hoy si como nuevo... ¿ahora qué me van a criticar?", escribió en sus historias de Instagram.

Foto embed
Esme La Chapina - Instagram

Salto a la fama

El personaje de Esme La Chapina nació de la creatividad de Esmeralda Sabrina, una joven de 23 años de edad, originaria de Chiquimulilla, Santa Rosa.

Esmeralda es una mujer fuerte, una mujer natural, que con sus defectos y virtudes destaca por su esfuerzo y constancia por hacer de sus sueños una realidad.

Hace un par de años Esme La Chapina incursionó en la música y publicó un video en Youtube que se volvió viral, así escribió un capitulo más en su carrera.

Su momento más feliz en la vida fue cuando nació su hijo. "Jamás lo voy a olvidar y yo creo que cualquier madre jamás olvidará cuando dio a luz", asegura Esme La Chapina.

En Portada

Familia queda soterrada en Alta Verapazt
Nacionales

Familia queda soterrada en Alta Verapaz

08:10 AM, Sep 20
Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump t
Internacionales

Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump

08:01 AM, Sep 20
Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentadort
Farándula

Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentador

07:59 AM, Sep 20
Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025t
Deportes

Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025

10:44 AM, Sep 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos