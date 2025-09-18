Ryan Gosling en Star Wars: Starfighter - Primeras Imágenes

Primeras imágenes revelan a Ryan Gosling en el Mediterráneo filmando Star Wars: Starfighter, la nueva aventura independiente de la franquicia.
Lucasfilm ha compartido una nueva imagen del rodaje de Star Wars: Starfighter, en la que se puede ver al actor Ryan Gosling junto al joven Flynn Gray en un escenario poco habitual para la saga: sobre un bote en "algún lugar del Mar Mediterráneo".
La foto fue publicada por el director Shawn Levy, quien acompañó la imagen de la etiqueta "Somewhere in the Mediterranean Sea".
"Star Wars: Starfighter" se anunció formalmente durante la convención Star Wars Celebration 2025, con Shawn Levy al mando y Ryan Gosling como protagonista. Se trata de una película independiente —no una precuela ni una secuela directa— ambientada aproximadamente cinco años después de los eventos de The Rise of Skywalker.
Además de Gosling y Gray, el reparto incluye nombres destacados como Amy Adams, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman y Daniel Ings.
La producción ya ha comenzado y varios sitios señalan que escenas como las del Mediterráneo podrían indicar que la historia incluirá elementos marítimos, lo que contrasta con la mayoría de las entregas de Star Wars, que han evitado hasta ahora escenarios prolongados en agua.
El guion está escrito por Jonathan Tropper, bajo la supervisión creativa de Lucasfilm, con Kathleen Kennedy como productora, lo que apunta a que se busca mantener coherencia con lo conocido de la saga, al tiempo que se exploran nuevos personajes y temas.
La fecha estimada de estreno de Star Wars: Starfighter es el 28 de mayo de 2027.
Con esta primera imagen, el proyecto Starfighter comienza a tomar forma ante la mirada de los fans, ofreciendo pistas visuales que sugieren una aventura con tonos distintos, quizás más íntimos y aventureros, en escenarios poco explorados por la franquicia.
Si bien los detalles de la trama se mantienen reservados, ya se vislumbra que la película podría representar un puente entre lo clásico del universo Star Wars y una etapa nueva que expanda sus horizontes narrativos.
El Mediterráneo, al menos, ya aparece como telón de fondo para una producción que promete sorprender y renovar lo que esperamos de una galaxia tan famosa como siempre.
