 Isabella Ladera demanda a Beéle por filtración de video
Farándula

Isabella Ladera confirma demanda civil contra Beéle tras filtración de video íntimo

La modelo venezolana confirmó que presentó una demanda civil contra el cantante colombiano Beéle, tras la filtración de un video íntimo que involucra a ambos.


Isabella Ladera y Beéle, Instagram
Isabella Ladera y Beéle / FOTO: Instagram

Isabella Ladera anunció que interpuso una demanda civil contra el cantante colombiano Beéle, luego de que un video íntimo de ambos fuera filtrado en redes sociales, situación que rápidamente se convirtió en tema de debate público.

El anuncio de la acción legal

La también influencer venezolana confirmó que la decisión fue tomada tras consultar con su equipo legal, asegurando que no permitirá que un episodio de carácter privado sea utilizado para exponerla de manera pública.

"Es una vulneración a mi intimidad y a mis derechos como mujer. No voy a quedarme callada ni permitir que esto quede impune", expresó en un comunicado difundido en sus redes sociales.

De acuerdo con la influencer, la demanda se centra en la difusión y presunta responsabilidad de Beéle en la filtración del material.

El intérprete de éxitos como Loco e Inolvidable no se ha pronunciado directamente sobre la acusación, aunque fuentes cercanas señalaron que su equipo está evaluando una estrategia legal para responder a las acusaciones.

Foto embed
Demanda de Isabella Ladera - Redes sociales

En redes sociales, el artista ha recibido una ola de comentarios divididos: mientras algunos seguidores piden respetar su vida privada, otros critican fuertemente la presunta falta de responsabilidad en el manejo del material íntimo.

La situación ha reavivado el debate en torno a la protección de la intimidad en la era digital, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Expertos en derecho digital han recordado que la difusión de contenido sexual sin consentimiento constituye una forma de violencia digital y puede tener repercusiones legales severas.

La postura de Isabella Ladera

La modelo enfatizó que su demanda busca sentar un precedente para otras mujeres que atraviesan situaciones similares. "No se trata solo de mí, se trata de todas las mujeres que han sido víctimas de violencia digital. No podemos normalizar que nuestra intimidad sea expuesta sin consentimiento", declaró.

De momento, el caso seguirá su curso en tribunales civiles, donde Ladera busca una indemnización por daños morales y emocionales. La influencer también dejó abierta la posibilidad de acudir a instancias internacionales si considera que no recibe justicia en su país.

Con esta acción, Isabella Ladera se suma a una serie de figuras públicas que han optado por enfrentar legalmente la exposición no consentida de material íntimo, un fenómeno cada vez más frecuente en el mundo del entretenimiento y las redes sociales.

