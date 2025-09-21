Muere la presentadora de noticias Débora Estrella

La periodista mexicana Débora Estrella, reconocida por su labor al frente del noticiero Telediario matutino de Multimedios (México), falleció el sábado 20 de septiembre a los 43 años tras un accidente de avioneta en el municipio de García, Nuevo León. El siniestro también cobró la vida del piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, quien la acompañaba en el vuelo.
La noticia fue confirmada por el diario Milenio, del mismo conglomerado donde Estrella desarrolló gran parte de su carrera periodística. Según informó la Coordinación Estatal de Protección Civil, el accidente ocurrió alrededor de las 18:50 horas en las inmediaciones del Parque Industrial Ciudad Mitras, específicamente en la zona conocida como Laderas/Riberas Interpuerto. Los primeros reportes indicaron que no hubo sobrevivientes.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas que provocaron la caída de la aeronave, aunque ya se ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido. Se desconocen detalles sobre el estado de la avioneta antes del accidente.
En redes sociales circulan videos del momento exacto en el que se registró el accidente aéreo.
Más sobre la presentadora de noticias
Débora Estrella había cumplido 43 años en agosto pasado y desde 2018 estaba al frente del Telediario matutino en Monterrey. Además, conducía noticiarios en Milenio Televisión y Telediario Ciudad de México durante los fines de semana. Su trabajo periodístico la convirtió en una figura muy querida tanto por la audiencia como por sus colegas.
La comunidad periodística y los televidentes lamentaron la muerte de la comunicadora. Multimedios expresó su consternación: "Estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera", indicó la cadena en un comunicado. Estrella deja una huella significativa en el ámbito informativo de Nuevo León y en la cobertura nacional de noticias.
En sus últimas publicaciones en redes sociales, la periodista compartió imágenes que incluían la avioneta en la que perdió la vida minutos después, lo que ha generado un fuerte impacto entre sus seguidores. La noticia de su fallecimiento ha provocado una ola de condolencias por parte de compañeros de profesión y público general, quienes recuerdan su profesionalismo y dedicación a la información.