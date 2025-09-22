Encuentran sin vida a B King y DJ Regio Clown: imágenes reveladas

Este lunes se cumplían seis días de la desaparición en México del cantante Bayron Sánchez, B King, y del DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, ambos de nacionalidad colombiana.
A través de su cuenta de X, el presidente colombiano, Gustavo Petro, le había pedido a su homóloga Claudia Sheinbaum ayuda para encontrar a los músicos con vida.
Sin embargo, el caso ha dado un giro de 180 grados este lunes 22 de septiembre, luego de que fueran encontrados muertos en el estado de México.
A través de sus redes sociales, el periodista Carlos Jiménez, confirmó el asesinato de Byron Sánchez, B King, y Jorge Herrera (Regio Clown).
"HALLAN MUERTOS al DJ y al CANTANTE COLOMBIANO: LOS ASESINARON Jorge Herrera y Byron Sánchez fueron hallados en @Edomex".
C4 Jiménez informó que el cantante B King y el DJ desaparecieron la semana pasada tras salir de un gimnasio en Polanco.
Y agregó que las fiscalías de la CDMX y del estado de México, ya investigan el caso.
Por su parte, el periodista Antonio Nieto difundió en su cuenta de Twitter que los cantante fueron secuestrados en Polanco y encontrados en el estado de México.
Y reportó que los artistas fueron encontrados desmembrados y con un narcomensaje firmado por la Familia Michoacana.
Nieto mostró además supuestas imágenes que corresponderían a los restos de los colombianos, los cuales presentan tatuajes.
Más detalles
Las fichas de búsqueda de B King y Regio Clown fueron publicadas por las autoridades mexicanas el 18 de septiembre.
De acuerdo con la descripción, Sánchez, de 31 años, iba con camiseta negra, pantalón deportivo y tenis blancos. Mientras que Herrera, de 35 años, vestía camiseta y pantalones deportivos color negro, y llevaba tenis, sin que se dieran más detalles.
El último video de B King en su cuenta en Instagram data del 15 de septiembre. En este, se lo ve en una especie de camerino alistándose para una presentación junto a su equipo.
"Excelente. Rompiendo en México. En el D.F. [Distrito Federal, como se conocía antes a la capital]. Me siento contento, agradecido. Vamos a romper en nombre de Jesús de los Ejércitos", le dice a la persona que le graba con un dispositivo. "¿Es tu primer concierto en México?", le pregunta su interlocutor. "Sí, a partir de hoy, se vienen cosas grandes en el nombre de Dios", respondió Sánchez en el mismo video.
Una de las últimas grabaciones de Regio Clown en su cuenta de Instagram antes de su desaparición, este anunció su show, junto a B-King, del 14 de septiembre en la discoteca ElectroLab. Este concierto, denominado Sin Censura. Independence Day, se realizó en la alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la capital mexicana.
En el video se puede ver a Herrera sentado junto a Sánchez, el representante de artistas Juan Camilo Gallego y la cantante venezolana Angie Miller.