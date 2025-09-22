Kim Flores se abre el zipper del pantalón

Kim Flores, reconocida modelo, cantante y personalidad guatemalteca, generó gran revuelo en las redes sociales. Y es que la famosa publicó una serie de fotografías en las que aparece con un atuendo que deja muy poco a la imaginación.
En las imágenes, la esposa del cantante Edwin Luna decidió posar con un pantalón de tiro alto y un top ajustado, pero lo que más llamó la atención fue que bajó el zipper del pantalón, dejando al descubierto parte de su figura y casi mostrando su intimidad. La publicación no tardó en provocar una ola de comentarios. Sus fans reaccionaron de inmediato con mensajes de sorpresa, halagos y también críticas.
Mientras unos aplaudieron la seguridad y sensualidad de Kim Flores, otros consideraron que la imagen fue demasiado arriesgada. Sin embargo, la modelo volvió a demostrar que sabe cómo captar la atención en redes sociales, donde acumula miles de seguidores que no se pierden ninguno de sus movimientos.
Nacida en Guatemala, Kim Flores se ha consolidado como una de las personalidades más mediáticas de la región. Su carrera comenzó en el modelaje, participando en campañas publicitarias y certámenes de belleza, pero con el tiempo expandió su presencia a la música y el entretenimiento.
Actualmente, es conocida también por ser la esposa de Edwin Luna, vocalista de la Trakalosa de Monterrey, con quien contrajo matrimonio en 2019. Su relación ha estado constantemente bajo los reflectores, pues ambos suelen compartir aspectos de su vida privada en redes sociales y en programas de televisión, lo que los ha convertido en una de las parejas más seguidas en el ámbito artístico latinoamericano.
Además de su faceta como modelo y cantante, Kim Flores ha incursionado en realities de televisión, donde su personalidad directa y su estilo de vida lujoso han sido objeto de conversación.