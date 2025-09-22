 Kim Flores se abre el zipper del pantalón
Farándula

¡Qué bárbara! Kim Flores se abre el zipper del pantalón y casi muestra su intimidad

La modelo y cantante guatemalteca volvió a ser tema de conversación tras compartir imágenes que desataron miles de reacciones en cuestión de minutos.

Compartir:
Kim Flores, Kim Flores
Kim Flores / FOTO: Kim Flores

Kim Flores, reconocida modelo, cantante y personalidad guatemalteca, generó gran revuelo en las redes sociales. Y es que la famosa publicó una serie de fotografías en las que aparece con un atuendo que deja muy poco a la imaginación.

En las imágenes, la esposa del cantante Edwin Luna decidió posar con un pantalón de tiro alto y un top ajustado, pero lo que más llamó la atención fue que bajó el zipper del pantalón, dejando al descubierto parte de su figura y casi mostrando su intimidad. La publicación no tardó en provocar una ola de comentarios. Sus fans reaccionaron de inmediato con mensajes de sorpresa, halagos y también críticas.

Mientras unos aplaudieron la seguridad y sensualidad de Kim Flores, otros consideraron que la imagen fue demasiado arriesgada.  Sin embargo, la modelo volvió a demostrar que sabe cómo captar la atención en redes sociales, donde acumula miles de seguidores que no se pierden ninguno de sus movimientos.

Nacida en Guatemala, Kim Flores se ha consolidado como una de las personalidades más mediáticas de la región.  Su carrera comenzó en el modelaje, participando en campañas publicitarias y certámenes de belleza, pero con el tiempo expandió su presencia a la música y el entretenimiento.

Más de Kim Flores

Actualmente, es conocida también por ser la esposa de Edwin Luna, vocalista de la Trakalosa de Monterrey, con quien contrajo matrimonio en 2019.  Su relación ha estado constantemente bajo los reflectores, pues ambos suelen compartir aspectos de su vida privada en redes sociales y en programas de televisión, lo que los ha convertido en una de las parejas más seguidas en el ámbito artístico latinoamericano.

Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentador

La reina de belleza compartió una serie de fotografías en Instagram que dejaron sin palabras a sus seguidores.

Además de su faceta como modelo y cantante, Kim Flores ha incursionado en realities de televisión, donde su personalidad directa y su estilo de vida lujoso han sido objeto de conversación.

En Portada

Migración registra más de 34 mil connacionales retornadost
Nacionales

Migración registra más de 34 mil connacionales retornados

09:22 PM, Sep 22
Contrastes: Lo viral del ganador y perdedor del Balón de Orot
Deportes

Contrastes: Lo viral del ganador y perdedor del Balón de Oro

08:58 PM, Sep 22
Semana de Copa Centroamericana para Xelajú M. C. t
Deportes

Semana de Copa Centroamericana para Xelajú M. C.

06:10 PM, Sep 22
Vapulean a asaltante y lo cuelgan de un árbol en Sanaratet
Nacionales

Vapulean a asaltante y lo cuelgan de un árbol en Sanarate

08:16 PM, Sep 22

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de Guatemala#liganacionalredes socialesEE.UU.Mundial 2026JusticiaLiga NacionalSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos